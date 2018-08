Rega | una cinquantina di interventi per Primo agosto

Temptation Island 2018 Regala scontri all’ultimo sangue e una puntata speciale l’8 agosto : Chi pensava che quella di ieri fosse davvero l'ultima puntata di Temptation Island 2018 ha appreso, con molta sorpresa, che non sarà così. Ancora una volta il reality sui sentimenti vuole regalare al suo vasto pubblico il "dopo falò" con una puntata speciale che andrà in onda il prossimo 8 agosto nel prime time di Canale 5. Filippo Bisciglia ha dato appuntamento ai fan del programma ma senza svelare molto su quella che sarà la "trama" della ...

Meghan Markle - arriva il primo Regalo di compleanno : è una borsa - ma non come le altre : E' countdown per il primo compleanno da Duchessa di Meghan Markle, che il 4 agosto spegnerà 37 candeline. La bella ex attrice, ora consorte reale, quel giorno "festeggerà"...

Il primo Regalo di compleanno di Meghan è una borsa : Il 4 agosto non è ancora arrivato, ma in compenso a Corte sono già giunti i primi regali per la festeggiata Meghan, neo Duchessa di Sussex. LEGGI ANCHEMeghan Markle e il compleanno che l'avvicina (ancora di più) a Elisabetta II Meghan Markle, infatti, tra una manciata di giorni si appresterà a compiere 37 anni e a festeggiare il suo primo compleanno da membro della famiglia reale. Ma mentre i magazine britannici si dilettano nel pronosticare sul ...

“Lasciate un commento - vi Regalo una maglietta” – Sagan lancia il giveaway - il lizza anche un ex campione del mondo : Simpatico siparietto sui social tra Peter Sagan e Fabian Cancellara: lo svizzero vuole in regalo una maglietta autografata dal campione del mondo Peter Sagan è un campione a 360 gradi: dopo la conquista della maglia verde al Tour de France, il campione del mondo in carica ha deciso di regalare una piccola gioia ai suoi fan, lanciando un contest sui social. Basta commentare con la propria città e il proprio paese e sperare di essere ...

Meglio del previsto il prezzo Samsung Galaxy Note 9 e tra i Regali una smart TV? Le ultimissime : In fin dei conti il prezzo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere meno alto di quanto vociferato nelle ultime settimane. La speranza flebile ma comunque concreta, si basa sulla diffusione di un poster promozionale del telefono in presentazione il prossimo 9 agosto ora in circolazione in Indonesia e che anticipa il costo del phablet almeno nel territorio asiatico. Come dettaglia pure il sito SamMobile, ecco che l'esemplare potrebbe costare un po' ...

Per la prima volta una donna ha vinto la Regata “Clipper Round the World” : La 53enne skipper australiana Wendy Tuck è la prima donna a vincere la regata “Clipper Round the World”, una gara che si tiene ogni due anni dal 1996 e in cui degli skipper professionisti guidano un equipaggio di velisti amatoriali The post Per la prima volta una donna ha vinto la regata “Clipper Round the World” appeared first on Il Post.

Ferragni e Fedez : “Niente Regali per il nostro matrimonio - ma una raccolta fondi per aiutare i nostri fan” : Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno a breve e in un video pubblicato su Instagram i due hanno lanciato una sorta di appello: “Non vogliamo regali per il nostro matrimonio. Abbiamo pensato a una raccolta fondi per aiutare uno o più dei nostri fan. Segnalateci via mail le cause che li riguardano e selezioneremo le più meritevoli“. L'articolo Ferragni e Fedez: “Niente regali per il nostro matrimonio, ma una raccolta fondi per ...

Eclissi totale - Luna Rossa e Marte/ Video - milioni di persone stRegate tra foto e dirette social : Eclissi totale di Luna, Video: milioni di persone stregate dallo spettacolo del nostro satellite, tra foto e dirette social. Le ultime notizie sul fenomeno e sull'incredibile seguito(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 04:55:00 GMT)

Eclissi Lunare e Solare - ecco le prossime date per l’Italia : altri due appuntamenti con la Luna nel 2019 - ma l’evento del millennio lo Regalerà il sole nel 2027 : L’Eclissi Lunare di questa notte è uno dei fenomeni astronomici più affascinanti degli ultimi anni, sulle orme della “Great American Total Solar Eclipse” dell’Agosto 2017 o la grande Eclissi europea del 20 marzo 2015 nel giorno dell’Equinozio di Primavera. Adesso nei prossimi anni ci aspettano altri numerosi eventi Lunari e solari che potremo ammirare direttamente anche dall’Italia. Infatti le Eclissi che si ...

L'eclissi stasera Regala la Luna Rossa più lunga di sempre : I più fortunati si godranno lo spettacolo in montagna, lontano dall'inquinamento luminoso della città. Ma anche per chi resta a Torino ci sono punti strategici da cui ammirare la 'Luna Rossa'. Un ...

“Lei adora il ca***”. Rocco : “Tutto quel sesso fu un ‘Regalo’ di suo marito”. Non una donna “qualsiasi” - ma la neo sposa di uno degli uomini più ricchi e famosi d’Italia : Un Rocco Siffredi senza freni quello che parla a La Zanzara, su Radio24 di Savanna Samson. “È una che scopa forte. Stiamo parlando di una donna estremamente furba, diciamo così, estremamente manipolatrice, pazzesca, e le piace molto l’uccello”. La Samson, per chi non lo sapesse, è la compagna (ed ex pornostar) del neo presidente della Ferrari, Louis Camilleri. Siffredi racconta di come ha conosciuto la Samson, che gli chiese di fare un ...

StRegati dalla luna e da Dario Cassini nella notte dell’eclissi lunare più lunga del secolo : Stregati dalla luna o da Dario Cassini? E perché non da entrambi? Sarà il comico – astrofilo per una notte di simpatia e di avvistamenti che, venerdì 27 luglio ore 21.30, salirà sul palco de Le Terrazze Teatro Festival, la kermesse diretta dal produttore Achille Mellini, per dare vita al suo divertentissimo show proprio durante un evento straordinario, quello legato all’eclissi lunare più lunga del secolo. Da sempre intorno alla luna ...

Il finale di Shameless 8 Regala una via di fuga a Frank? Anticipazioni ultimi episodi del 31 luglio : Mentre negli Usa si lavora ai nuovi episodi della nona stagione, il pubblico italiano avrà modo di andare dritto dritto verso il finale di Shameless 8 in onda proprio martedì prossimo, 31 luglio. La famiglia Gallagher sta per chiudere i battenti e salutare il suo pubblico con un finale ben diverso da quello della settima stagione in cui i protagonisti hanno fatto i conti con la morte di Monica con tutte le conseguenze che si sono dipanate poi in ...