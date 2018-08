Reddito di cittadinanza | Di Maio | ' Pronta la proposta di legge'

Niente ritorno dell’articolo 18 né Reddito di cittadinanza : i no di governo e M5s sul Decreto Dignità : Prosegue l'esame del Decreto Dignità alla Camera: la maggioranza ha bocciato un emendamento con cui si chiedeva il ripristino dell'articolo 18 per i lavoratori licenziati ingiustamente. LeU attacca il M5s che aveva questo tema nel programma elettorale. Polemiche anche sull'emendamento per introdurre il reddito di cittadinanza, ritenuto inammissibile.Continua a leggere

Barbara Lezzi : "Svimez certifica fallimento dei governi passati - al Sud serve Reddito di cittadinanza" : Quelle presentate dallo Svimez nel suo ultimo rapporto sono "cifre spaventose". Il ministro per il Sud, Barbare Lezzi, commenta in questo modo i dati illustrati nel report 2018 sulle condizioni economiche e sociali del Meridione: "Ricordiamoci sempre che dietro a quei numeri ci sono persone in carne e ossa. Ricordiamolo soprattutto a tutti quelli che criticano e attaccano il reddito di cittadinanza - ha detto nel corso della presentazione delle ...

Provocazione di Forza Italia - M5S boccia emendamento copiato dal Reddito di cittadinanza : Oggi, alla Camera, si è svolto quello che potrebbe essere definito una 'gaffe a 5 stelle' o uno 'scherzo di cattivo gusto' da parte di Forza Italia. L'esponente di FI Antonino Germana', infatti, ha lanciato una Provocazione al M5S. In sede di discussione del Decreto Dignita', ha presentando un emendamento che non era altro che un copia-incolla del testo sul reddito di cittadinanza, redatto in passato dal MoVimento. --Il presidente della Camera, ...

MANOVRA - TRIA NELLA MORSA LEGA-M5S/ Di Maio - “Flat tax e Reddito di Cittadinanza in Legge Bilancio” : Luigi Di Maio, il piano del Ministro M5s: sfida TRIA, "Flat Tax e Reddito Cittadinanza vanno fatti subito, sono emergenze sociali. Tap-Tav, da ridiscutere ma sono opere non correlate"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Reddito di cittadinanza e flat tax subito - niente referendum sull’euro” : " Reddito di cittadinanza, flat tax e abolizione della legge Fornero sono emergenze sociali" ha spiegato Il vice premier in una intervista nella quale ha parlato anche del destino della Tav e della Tap "nodi da sciogliere su piani distinti"Continua a leggere

Di Maio : “Cencelli sulle nomine? Premiate le competenze. Reddito cittadinanza e flat tax emergenze da realizzare subito” : “Noi abbiamo scelto in base alle competenze. Diciamo no ai raccomandati nella Rai e nella pubblica amministrazione e largo alla meritocrazia. Ma come si fa a dire che sono persone mie o di Salvini?”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in un’intervista al Corriere della Sera risponde alle critiche sulle nomine “da manuale Cencelli” nella tv pubblica e in Cassa depositi e prestiti. Quanto alle principali promesse contenute nel ...

Manovra di autunno : si parte da una base di 22 miliardi (senza contare Flat tax - Fornero e Reddito cittadinanza) : La base di partenza, prima di mettere mano a riforma fiscale, reddito di cittadinanza, pensioni, sanità e rinnovi del contratto del pubblico impiego, è di 22 miliardi di euro divisi fra Iva (12,4 miliardi), spese obbligatorie (almeno 3,5), spesa aggiuntiva per interessi (4 miliardi) e ricadute sul deficit della minore crescita (2,5 miliardi). Si tratta con Bruxelles per sconti fino a 11 miliardi...

Manovra : Salvini - partiremo con flat tax - Fornero e Reddito cittadinanza : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “Sicuramente nella Manovra economica ci sarà un segnale di cambiamento rispetto agli ultimi anni, quantomeno l’inizio. flat tax, legge Fornero, reddito di cittadinanza saranno quantomeno incardinati nella prossima Manovra economica, rispettando vincoli e parametri. Non sono le tavole della Bibbia ma faremo di tutto perchè sia così”. Lo afferma il segretario della Lega e vicepresidente del ...