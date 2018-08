Real | Perez avvisa l' Inter | ' La clausola rescissoria di Modric è di 750 milioni'

Modric vuole l'Inter : parlerà con Florentino Perez per lasciare il Real Madrid : Il regista croato ha dato la disponibilità a vestire di nerazzurro, ma l'affare resta complicato. Vidal in attesa

Real Madrid - Florentino Perez fa la spesa a Londra : offerta monstre per due assi del Chelsea : Il presidente del Real Madrid avrebbe presentato al Chelsea un’offerta da 110 milioni di euro per Willian e Courtois Asse caldissimo tra Real Madrid e Chelsea, i blancos decisi a fare la spesa a Londra, provando a scippare due giocatori a Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Florentino Perez sarebbe vicinissimo a mettere le mani su Thibaut Courtois e Willian, profili individuati da Lopetegui per rinforzare la ...

Batosta per il Real Madrid : Sarri blocca Hazard ed ora su chi virerà Florentino Perez? Uno sguardo anche in Italia… : Real Madrid alle prese con le disperata ricerca di un calciatore che possa anche solo lontanamente far dimenticare Cristiano Ronaldo Il Real Madrid va alla ricerca di calciatori che possano, anche solo lontanamente, far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. L’idea di Florentino Perez è quella di prendere due calciatori in attacco per rimpolpare il reparto orfano di CR7. Inizialmente si pensava al duo Hazard-Kane, ma il ...

Real Madrid - ecco Vinicius : "Dimostrerò che valgo". Perez : "Da noi i migliori giovani" : Il Madrid sta rafforzando il processo di ricerca di giocatori giovani che possono diventare molto presto grandi punti di riferimento in questo sport. Ho detto qualche giorno fa che avrei rinforzato ...

Real - Perez chiama Icardi a Madrid : Il Real Madrid va all'assalto di Icardi. Lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il club di Florentino Perez ha aggiunto l'attaccante dell'Inter nella lista dei ...

Inter - da Madrid : Icardi nella lista di Perez - il Real ritorna su Maurito : Secondo Marca il presidente dei merengues pronto a versare i 110 mln della clausola che però è scaduta cinque giorni fa

Real Madrid - Florentino Perez promette scintille : “rinforzeremo la nostra squadra con giocatori fantastici” : Il presidente del Real Madrid ha parlato durante la presentazione di Odriozola, garantendo acquisti fantastici per il club blanco “Dobbiamo rafforzare il nostro presente e il nostro futuro. Abbiamo una bella squadra che va rinforzata con grandi giocatori“. Dopo la cessione alla Juventus di Cristiano Ronaldo il Real Madrid è pronto a voltare pagina e a proseguire la striscia di successi forte delle 3 Champions consecutive vinte, ...

Real - Perez : "Rinforzi fantastici" : parla di Hazard e Courtois?" : Nel giro di un anno e mezzo sono passato dal Sanse al più grande club al mondo, il Real Madrid. È un onore per me essere qui oggi, esaudisco il sogno di qualsiasi calciatori, giocare per il Real". ? ...

Real Madrid - follia per Hazard : Florentino Perez offre 170 milioni : follia PER Hazard- Il Real Madrid ha scelto il sostituto di Cristiano Ronaldo. Difficile arrivare a Mbappè e Neymar, ecco perchè il club madrileno sarebbe pronto a mettere le mani su Hazard. Il fantasista belga potrebbe rappresentare il degno erede di CR7: qualità, classe e ancora margini di miglioramento notevoli. OFFERTA MONSTRE DA 170 milioni […] L'articolo Real Madrid, follia per Hazard: Florentino Perez offre 170 milioni proviene da ...

Real - effetto Ronaldo : le mosse di Florentino Perez spaventano l'Europa : Oggi il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine a un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e che ha segnato uno dei momenti più brillanti nella storia del nostro club e ...

Oggi la giunta del Real - si attende la mossa di Perez : Oggi si riunirà la Junta Directiva del Real Madrid. In pratica, il consiglio di amministrazione delle merengues. Con il presidente Florentino Perez che dovrà spiegare come intende procedere, fatto ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : accordo col Real Madrid/ Ultime notizie - incontro decisivo Mendes-Perez : Cristiano Ronaldo alla Juventus: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:34:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’ex presidente del Real Madrid Calderon svela : “le colpe di Perez e la pista bianconera” : Ramòn Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato del possibile addio dal club Madridista di Cristiano Ronaldo, destinato alla Juventus L’ex presidente del Real Madrid, Ramòn Calderon, non è riuscito a restare ‘inerme’ durante questi caldi giorni di mercato. Le notizie sul possibile addio di Cristiano Ronaldo lo hanno scosso, come rivelato ai microfoni di TuttomercatoWeb. In primis Calderon ha puntato il dito ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : patto Perez-Mendes d'addio per festa di addio al Real Madrid : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:50:00 GMT)