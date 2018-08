Real Madrid | Lopetegui mantiene un profilo basso e si cancella dai social

Luka Modric - la moglie chiama l'Inter : 'Volete Modric?' e inizia le trattative con il Real Madrid : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , l'ingaggio attuale al Real Madrid, all'età di 33 anni, sarebbe da 10 milioni di euro netti fino al 2020 . Se dovesse andare in porto l'affare, per ...

Modric all'Inter?/ Ultime notizie - As conferma i rumors : "Ha capito di avere i giorni contati al Real Madrid" : Modric all'Inter? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:28:00 GMT)

Mourinho : 'Ronaldo alla Juventus? Real Madrid più grande di qualsiasi calciatore' : MIAMI, Stati Uniti, - ' Tutti sanno chi è Cristiano Ronaldo , ma tutti sanno che club è il Real Madrid. È ovvio che un giocatore come CR7 manchi, ma il Real è più grande di qualsiasi calciatore '. Con ...

ICC - debutto amaro per il Real Madrid : il Manchester United sorride con Sanchez ed Herrera : I blancos escono sconfitti dal match contro i red devils, non serve a nulla il gol di Benzema a fine primo tempo Il Manchester United ha battuto 2-1 il Real Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato all’Hard Rock Stadium di Miami. Per i ‘red devils’ in rete Sanchez al 18′ e Herrera al 27′, di Benzema al 3′ minuto di recupero del primo tempo il gol della bandiera dei ...

