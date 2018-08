Rami Malek | il Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody | ‘Ho oscillato tra estasi e terrore’

Papillon - il bis con Rami Malek e Charlie Hunnam non convince : impossibile battere il carismo di Dustin Hoffman e Steve McQueen : Era il 1973 e a dar corpo sullo schermo alla storia vera di Henri Charrière, condannato per omicidio e costretto alle atroci sofferenze dell'isolamento e delle torture nella colonia penale dell'Isola ...

Rami Malek : «Mi vesto da Freddie (Mercury)» : Questa intervista è tratta dal numero 24 di Vanity Fair in edicola dal 13 al 20 giugno 2018 Il tempo per l’intervista è scaduto ma Rami Malek continua a parlare, incurante dell’ufficio stampa che ci sta chiedendo di chiudere la conversazione. «Volevo dirle che, negli ultimi mesi, mentre lavoravo a Londra, continuavo a incontrare italiani per strada e mi fermavano per dirmi quanto gli piace Mr. Robot. Per favore, può scrivere che non vedo l’ora ...