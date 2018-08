Rai Sport | Bruno Gentili direttore ad interim

Coppa Italia - Foggia-Catania diretta Rai Sport - : ORE 20.45 Crotone-Giana, Foggia-Catania , su Rai Sport, e Salernitana-Rezzato. MARTEDì 7 ORE 20.30 Lecce-Feralpisalò.

Clásica San Sebastian 2018 : percorso e altimetria - diretta tv su Rai Sport : Il Tour de France [VIDEO] si è archiviato con la vittoria del gallese Geraint Thomas. Tra pochi giorni ci attenderanno altri appuntamenti di Ciclismo, come il Giro di Polonia, previsto dal 4 al 10 agosto. Nel giorno in cui prendera' il via questa corsa, verra' disputata in Spagna la Clásica San Sebastián. Si trattera' della 38ª edizione della gara ciclistica basca che l’anno scorso ha visto trionfare il polacco Michal Kwiatkowski. Il corridore ...

Rai Sport - Serie B : l'anticipo del venerdì andrà in onda in chiaro : I diritti televisivi della Serie B, il secondo livello del campionato italiano di calcio, come già sappiamo, sono stati acquisiti da Perform (22 milioni di euro per l'intero campionato) che, per la cronaca, ha già raggiunto degli accordi sia con Sky che con Mediaset Premium per la fruizione dei propri contenuti. Il campionato cadetto, quindi, andrà in onda interamente in streaming sulla piattaforma DAZN.Riguardo il campionato di Serie B, ...

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - in diretta in chiaro Rai Sport anticipo del venerdì : Assemblea di Lega B oggi in via Rosellini a Milano. Presenti 18 società su 19. In apertura si è affrontato il tema riguardante i Diritti audiovisivi 2018-2021: approvata l’offerta pervenuta da Rai per il pacchetto ‘Dirette anticipi in chiaro’, contestualmente l’Assemblea ha ritenuto insufficienti quelle, provenienti sempre dall’emittente di Stato, per i pacchetti ‘Esclusivo Highlites TV’ ed ...

Rai Sport - il CdR distrugge Romagnoli : «Ha lasciato macerie con la sua incompetenza. Ora se ne va in stile Schettino» : Gabriele Romagnoli “Ciao Romagnoli, non ci mancherai“. Il Cdr di Rai Sport rifila la mazzata finale a Gabriele Romagnoli, che dal 1° agosto lascerà la direzione della testata. In un durissimo comunicato, i giornalisti hanno replicato alle parole altrettanto polemiche del loro ex responsabile, il quale – annunciando il suo addio al servizio pubblico – aveva condannato l’atteggiamento della redazione Sportiva, ...

Rai Sport - a Settembre F1 Monza - Nazionale - Champions - U21 - Mondiali Ciclismo e Pallavolo : La stagione agonistica 2018/19 riparte magnificamente sulle reti Rai. Dal prossimo mese di Settembre transiteranno: la Formula 1, il calcio con le partite della Nazionale, UEFA Champions League e Under 21, i Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile e Femminile e i Mondiali di Ciclismo su strada. Un Settembre di grande Sport, ricco di importantissimi eventi di livello mondiale, in grado di catalizzare l’attenzione ...

Gabriele Romagnoli lascia Rai Sport : «Sembrava di stare a Beirut. Serve un ripensamento generale» : Gabriele Romagnoli Gabriele Romagnoli lascia la direzione di Rai Sport e, con essa, l’azienda del servizio pubblico. Lo ha annunciato lo stesso giornalista all’Ansa, spiegando che la sua scelta – presa in anticipo rispetto alla scadenza del contratto (febbraio 2019) – “non c’entra nulla” con la politica ma è legata “al gentlemen’s agreement con chi mi ha affidato il mandato“. Le ...

RaiSport - Gabriele Romagnoli lascia : 'Qui sembra Beirut' : La politica, ci tiene a sottolineare Romagnoli, 'non c'entra nulla, né quella alla quale mi sento vicino, né quella da cui mi sento lontano. Sono sempre stato un indipendente. Sono entrato in Rai con ...

Gabriele Romagnoli : «Sono fuori dalla Rai - serve ripensamento generale sullo sport». : «Il primo agosto sono fuori dalla Rai». Lo annuncia all'Ansa il direttore di Rai Sport, Gabriele Romagnoli, spiegando che la scelta di lasciare l'azienda dopo due anni e mezzo, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto fissata a febbraio 2019, è legata «al gentlemen's agreement con chi mi ha affidato il mandato. Sono stato scelto da Verdelli e Campo Dall'Orto, che sono andati via entrambi, per loro motivi. Con ...

I Retroscena di Blogo : Gabriele Romagnoli lascia la direzione di Rai Sport il 31 luglio : Tempi di grandi cambiamenti in Rai, in un misto di addii e di "riposizionamenti" più o meno voluti. Dopo l'uscita di Vincenzo Morgante, che ha lasciato la direzione delle Testate Giornalistiche Regionali della Rai per andare a dirigere la tv della CEI Sat 2000, ecco che giunge anche l'addio di Gabriele Romagnoli.Il direttore di Rai Sport, che in questi anni ha cercato non senza difficoltà di modernizzare questa testata, ha formalizzato le ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 29 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 29 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 28 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 28 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Finali Scudetto 3x3 Italia. Differita Rai Sport e dirette streaming : Le SemiFinali e la Finale Scudetto del Torneo maschile e la Finale Scudetto del Torneo femminile saranno trasmesse in differite da RAI Sport mercoledì 1 agosto dalle 21.23. Telecronaca di Maurizio ...