Rai scontro tra Lega e FI Salvini | ' Preferiscono stare con il Pd' Di Maio | ' Intesa o

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Foa - no della Vigilanza Rai scontro con Forza Italia (2 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Foa, no della Vigilanza Rai alla presidenza. Calciomercato, l'Inter prende Vrsaljko e sogna Modric del Real Madrid (2 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Scontro Berlusconi-Salvini. Su Foa in Rai si spacca il centrodestra : Ripartire da zero, nessun giochetto e per la presidenza della Vigilanza Rai si cerchi un nome nuovo. Silvio Berlusconi detta le regole e dopo il duro braccio di ferro, Matteo Salvini diventa ...

Rai - sì del cda a Foa presidente. Ma è ancora scontro nel centrodestra : C'è il sì del consiglio di amministrazione Rai alla nomina a presidente di Marcello Foa , nome indicato dal governo sul quale però si sta spaccando il centrodestra. Dai vertici di Viale Mazzini è ...

Scontro tra Lega e Fi - Berlusconi non cede su Foa presidente Rai : Roma, 30 lug., askanews, - Forza Italia annuncia il no a Marcello Foa, Matteo Salvini non fa trapelare alcuna intenzione di fare marcio indietro sul nome del presidente della Rai. E se la situazione ...

Rai - il governo va avanti con Foa Allo scontro in Vigilanza. Esclusivo : "Non cambiamo". Fonti ai massimi livelli dell'esecutivo spiegano ad Affaritaliani.it la linea della maggioranza Lega-M5S dopo che Forza Italia ha ufficializzato il no a Marcello Foa alla presidenza della Rai. Il governo ha quindi deciso di andare Allo scontro mercoledì in Commissione di Vigilanza... Segui su affaritaliani.it

Rai : governo propone Marcello Foa presidente - è scontro politico : Si occupò di politica estera per molti anni, rimanendo al Giornale anche dopo che Montanelli se ne andò, e diventando direttore del sito nel 2010. Molto attivo su Twitter dove sostiene Lega e 5S, ...

BERLUSCONI - SCONTRO COL GOVERNO SU NOMINE Rai/ Forza Italia : “follia cancellare Tav - Salvini come fai?” : Silvio BERLUSCONI contro le NOMINE Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - durissimo scontro su Marcello Foa in Rai : alleanza finita : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai polverizza quel centrodestra che, già da tempo, scricchiolava. Già, perché Silvio Berlusconi sarebbe letteralmente furibondo con Matteo Salvini per una scelta che non reputa di garanzia e che, soprattutto, non gli era stata anticipata. Nemmeno una telefonata, sbotta il Cavaliere con i suoi. Ragioni per le quali il veto di Forza Italia in Commissione Vigilanza sul nome di Foa sarà difficile da ...

Scontro sulle nomine Rai : opposizioni contro scelta di Foa presidente - : Il giorno dopo le designazioni di Salini e Foa come amministratore delegato e presidente della tv pubblica si accendono le polemiche. Pd e LeU, in particolare, ripescano dei tweet di quest'ultimo ...

Rai - Foa presidente e Salini Ad; Tav - scontro nel Governo; 'In Italia 4500 minori 'schiavi'' : Sono dieci milioni i piccoli schiavi nel mondo. Nel nostro Paese risultano irreperibili oltre 4.500 minori, ma il fenomeno e' in gran parte invisibile. *** Il Tg Politico dell'agenzia Dire va in ...

Salvini al Washington Post : “Rivoluzione ucRaina ispirata da poteri stranieri”. E il quotidiano precisa : “Nessun riscontro” : “Lei ha detto che la Russia ha il diritto di annettere la Crimea?”. “C’è stato un referendum“, risponde Matteo Salvini. Una consultazione “fake”, fa notare Lally Weymouth del Washington Post. “Punti di vista”, insiste il ministro degli Interno. “Che tipo referendum è stato se c’erano i soldati russi?”, insiste la giornalista. “Paragonalo alla falsa rivoluzione ucraina, ...

Allontanato dalla Rai - poi lo scontro giudiziario : torna Milo Infante : E' senza dubbio uno dei ritorni più attesi - quasi sorprendenti - quello di Milo Infante in Rai. Allontanato nel 2011 per essersi schierato contro le liste di proscrizione stilate dai dirigenti Rai, il conduttore...

F1 - Gp di Francia 2018 : Hamilton vince - Vettel scontro e rimonta finale - Raikkonen 3° Ferrari e Mercedes - l’impatto : A Le Castellet Seb si scontra con Bottas in partenza si ferma e viene penalizzato poi recupera e termina quinto. Secondo Verstappen e terzo Raikkonen