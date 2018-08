Rai | Salvini | “Il figlio di Foa nel mio staff? Nessun imbarazzo Resta il nostro nome per

Leonardo Foa - il figlio del presidente incaricato Rai Marcello Foa - lavora nello staff comunicazione di Salvini : Leonardo Foa, figlio di Marcello Foa, scelto dal governo come presidente della Rai (nomina poi bocciata dalla commissione di Vigilanza) lavora nello staff comunicazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, come riporta lo stesso giovane sul suo profilo Linkedin. Il Pd va all'attacco: "Vergogna".Continua a leggere

Rai - il figlio di Marcello Foa nello staff di Matteo Salvini : È quanto risulta dallo stesso profilo del ragazzo, curriculum in bella mostra: laurea alla Bocconi in Economia aziendale e Management, e master a Grenoble. rep Approfondimento Presidenza Rai, Di Maio ...

Rai - FOA : "CONTINUO COME CONSIGLIERE ANZIANO"/ Ultime notizie nomine : Berlusconi striglia Salvini : Rai, Marcello Foa: "Continuo COME CONSIGLIERE anziano". Ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:49:00 GMT)

Rai - Salvini insiste su Foa e attacca B. 'Ha tradito'. Di Maio : intesa o altro nome : Sulle nomine Rai si incrina l'alleanza nel centrodestra. Il presidente di FI: 'Dobbiamo sempre andare d'accordo'. 'Continuo come consigliere anziano', fa sapere intanto Foa, in attesa della nuova ...

Rai - Matteo Salvini : “Il centrodestra è a rischio per colpa di Berlusconi” : Dopo il voto in commissione di Vigilanza Rai Matteo Salvini accusa il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: "Se Forza Italia non è d'accordo su niente, se sceglie il Pd, faccia pure. Se vuole fare un partitone Pd-Forza Italia, auguri. Dispiaciuti, andiamo avanti, facendo battaglie di centrodestra e per il cambiamento".Continua a leggere

Rai - BERLUSCONI VS SALVINI : “FOA NON SI VOTA”/ Ultime notizie nomine : Colle - “evitare forzature” : Rai, caos in Commissione Vigilanza per la nomina bocciata di Marcello Foa Presidente a Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo sul voto: candidato riman presidente(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:50:00 GMT)

Rai - Salvini avverte il Cav : "Ha scelto il Pd - ci saranno delle conseguenze" : Il ministro avverte l'ormai ex alleato: non fermo più gli eletti di Fi che vogliono passare alla Lega. Nessuna retromarcia...

Rai scontro tra Lega e FI. Salvini : 'Preferiscono stare con il Pd'. Di Maio : 'Intesa o altro nome' : Forza italia decide di non partecipare al voto in Commissione di Vigilanza. Cda aggiornato ad oggi in attesa di sviluppi -

Rai - Salvini : così il centrodestra finisce per colpa di Silvio : Roma, 2 ago., askanews, - 'A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta, ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze'. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in una ...

Rai - Salvini : così il centrodestra finisce per colpa di Berlusconi : Roma, 2 ago., askanews, - 'A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta, ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze'. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in una ...

Presidenza Rai - naufraga il vertice in ospedale tra Salvini e Berlusconi : rischio paralisi sulle nomine : ROMA Doveva prima o poi accadere ed è accaduto. Dentro Forza Italia la linea degli europeisti di Antonio Tajani ha per la prima volta segnato un punto su quella dei filo leghisti alla Toti. Matteo ...

Sulla presidenza Rai si consuma lo strappo fra Salvini e Berlusconi : Dopo aver preso atto «con rispetto» della decisione della commissione, il diretto interessato si è messo a disposizione dell'azionista (quindi del Mef e del Governo), «invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell'interesse della Rai»...

Rai - Berlusconi su Foa non cede a Salvini Nessun candidato alternativo (per ora) : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele alle 8 del mattino per chiedere l’appoggio di Forza Italia, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto». Il Carroccio però non cambia nome per la presidenza: «Tutto il centrodestra lo voti»

Rai - Fi non vota e Foa non passa in vigilanza. Berlusconi chiude a Salvini : 'Non si può riproporlo' : Forza Italia, con Pd e Leu, non partecipa al voto e ilgiornalista non raggiunge i 27 voti necessari per diventare presidente dell'azienda. Il segretario del Carroccio insiste su Foa -