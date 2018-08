Rai | Rotta | Pd | | Villarosa nega evidenza

Dl dignità - Rotta (Pd) attacca su caso Foa : “Figlio assunto per la propaganda di Salvini - il padre bocciato da vigilanza Rai” : Scontro in Aula, durante l’esame del decreto dignità, tra la maggioranza M5s-Lega e il Pd, con il caso Rai e le polemiche su Foa sullo sfondo. “Ma quale dignità e giustizia sociale? Qui parliamo di gioco d’azzardo e gioco del lotto: e allora viene da chiedersi quale terno al lotto abbia preso la famiglia Foa, con il figlio assunto per la propaganda per Salvini e il padre bocciato come presidente dalla vigilanza ...

Raid fascista? No - targa rotta dai lavori : Sono intervenuti, con parole di condanna, l'Anpi, il deputato Pd Emanuele Fiano, il segretario milanese del partito Pietro Bussolati e una serie di altri protagonisti più o meno noti della politica. ...

IsRair - al via rotta tra Genova e Tel Aviv : ... da questo autunno, Israele sarà l'ospite d'onore del Festival della Scienza'. Guarda tutte TAGS Israir Aeroporto Genova QUESTO ARTICOLO MI FA SENTIRE Arrabbiato Triste Stupito Annoiato Felice ...

DIRETTA / Siena Cosenza (risultato live 1-2) streaming video Rai.tv : la riapre Marotta su rigore! (finale) : DIRETTA Siena Cosenza, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La finale playoff di Serie C si gioca a Pescara, su campo neutro e in gara secca(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 22:11:00 GMT)

TV - Rai1 : “Linea Verde” lungo la rotta degli Argonauti - alla scoperta del Cilento : lungo la rotta degli Argonauti tra miti, storie, paesaggi di una bellezza mozzafiato per carpire il segreto di lunga vita dei centenari del Cilento. Linea Verde chiuderà domenica 10 giugno la programmazione invernale in onda su Rai1 alle 12.20 andando alla scoperta di una terra meravigliosa, la patria della Dieta Mediterranea patrimonio dell’Unesco, dove mare e montagne intonano un’armonia universale come le sirene che stregarono Ulisse, dove il ...

Diretta/ Siena-Catania (risultato live 1-0) streaming video Rai.tv : Marotta sblocca la contesa : Diretta Siena Catania, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Franchi si gioca l'andata della semifinale playoff di Serie C tra le due favorite(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:14:00 GMT)