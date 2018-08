Rai | Riccardo Laganà possibile alternativa a Foa Il tecnico scelto dai dipendenti che

Rai - arriva il quinto nome del consiglio di amministrazione : è Riccardo Laganà - di indigne Rai : Mentre procedono, non senza difficoltà, i contatti per arriva re a un'intesa sul pacchetto di nomine, comprese quelle per presidente e ad della Rai, arriva il quinto nome che entrerà nel consiglio di amministrazione della tv pubblica. Si tratta di Riccardo Laganà, candidato di indigneRai , che con 1916 voti ha superato Roberto Natale, espresso dall'Usigrai, che ha ottenuto 1356 voti, e Gianluca De Matteis Tortora, candidato ...

Dal salto in lungo a Mister Universo - Riccardo Pagan vola ai CaRaibi per vincere il concorso di bellezza [GALLERY] : Riccardo Pagan è il giovane italiano che si è classificato per la fase finale di Mister Universo, il 24enne che aspira alla corona è un ex atleta della Nazionale italiana di salto in lungo Riccardo Pagan sarà in questi giorni ai Caraibi, dove potrebbe aggiudicarsi il titolo di Mister Universo 2018. Il 24enne è pronto a dare battaglia ai suoi rivali per aggiudicarsi la Corona del concorso di bellezza. Le sue ambizioni sono alte, ma il ...