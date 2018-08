Rai | Matteo Salvini | “Il centrodestra è a rischio per colpa di Berlusconi”

Palinsesti Rai - su Twitter spopola il ‘gioco-parodia’ che cambia nomi ai programmi : da “Uno vale uno mattina” a “Don Matteo Salvini” : A Viale Mazzini è tempo di nomine: Fabrizio Salini come amministraore delegato, Marcello Foa come presidente. La scelta del giornalista e scrittore ha alzato un vero e proprio polvere mediatico. In attesa di capire se quest’ultimo riuscirà a spuntarla in Vigilanza Rai mercoledì prossimo sui social ci si chiede come sarà la nuova Rai leghista e grillina. La politica inciderà sulle scelte? Su Twitter è stato lanciato l’hashtag ...

Silvio Berlusconi durissimo contro Matteo Salvini : 'Rai - un pessimo segnale. Come fai a governare col M5s?' : Non solo i retroscena di stampa sullo scontro e la rottura imminente tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini . Già, perché ci sono anche le parole del Cavaliere, che intervistato da La Stampa mostra ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - durissimo scontro su Marcello Foa in Rai : alleanza finita : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai polverizza quel centrodestra che, già da tempo, scricchiolava. Già, perché Silvio Berlusconi sarebbe letteralmente furibondo con Matteo Salvini per una scelta che non reputa di garanzia e che, soprattutto, non gli era stata anticipata. Nemmeno una telefonata, sbotta il Cavaliere con i suoi. Ragioni per le quali il veto di Forza Italia in Commissione Vigilanza sul nome di Foa sarà difficile da ...

Matteo Salvini e le nomine Rai L’ossessione di Repubblica : Ammazza quanto rosicano vedovi e nostalgici dell’Antico Regime. Non lesinando forzature giornalistiche da matita blu, spacciate come news. Fake news. Guardiamo Repubblica di oggi e l’apertura della prima pagina degli eredi di Eugenio Scalfari: ”Salvini si prende anche la Rai”, tuonano a caratteri cubitali Segui su affaritaliani.it

Analisi Auditel : La serata di giovedì 26 luglio 2018 con Rai1 al top con le repliche di Don Matteo ed il Summer Festival di Canale5 che deve stare sotto : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre decisamente al comando sulla linea del 25% di share. La curva del Tg5 riesce a toccare, partendo bassa, solamente la linea del 15% con la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia del 10% e con quella verde di Un posto al sole all'8% e quella di In onda che tocca sul finale il 9%. L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin ...

Don Matteo 10 - settima puntata il 25 febbRaio : la replica : Passa il tempo ma con Don Matteo si va sempre sul sicuro. Terence Hill e Nino Frassica tornano con un doppio episodio giovedì 26 luglio alle 21.20 su Rai1. Questa volta il detective in abito talare se la dovrà vedere con un misterioso caso di avvelenamento e con una strana aggressione. Come di consueto il suo acume e la sua profonda conoscenza dell’animo umano gli consentiranno di fare luce sui due casi ma soprattutto Don Matteo sarà di ...

Giovanni Tria avverte Matteo Salvini : sulle nomine Rai decido io : Le nomine Rai mettono a dura prova l'equilibrio nel Governo. "Oggi abbiamo fissato una riunione" ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, spiegando che "noi su queste nomine - fermo restando che c'è un ministro competente e una delibera del Cdm - usiamo un metodo che sta dando dei frutti, quello di confrontarsi, di parlarsi francamente tra il presidente del Consiglio dei ...

Matteo Salvini sulla Rai : "la voglio più equilibrata - incontrerò le persone : Nei prossimi giorni si procederanno alle nomine del Presidente (Giovanna Bianchi Clerici in prima fila, anche se ci sono titubanze in atto) e Amministratore Delegato (Fabrizio Salini in pole position), ma non solo, si discuterà di Rai anche per le direzioni di rete e di telegiornali. Stasera e nei prossimi giorni dal Governo dovrebbero arrivare indicazioni più precise, ma oggi, sul Corriere della Sera appare una intervista al Vice Presidente del ...

Stasera in tv | I programmi di oggi giovedì 19 luglio | Film in prima serata | Don Matteo su Rai 1 | Wind Summer festival su Canale 5 | : Stasera tv programmi oggi giovedì 19 luglio rai uno Canale 5 E I Film Stasera , giovedì 19 luglio, ci sono molti programmi tv che possiamo considerare adatti al periodo estivo della nostra televisione.

Replica Don Matteo 10 : info streaming puntata di oggi 12 luglio 2018 su RaiPlay : Giovedì 12 luglio 2018 andrà in onda su Rai Uno alle ore 21.25 la Replica di Don Matteo che vede come protagonista Terence Hill, il parroco più famoso d'Italia. Ancora una volta la Rai sa come intrattenere il suo pubblico e offrire un' adeguata concorrenza a Canale 5 che prevede la messa in onda di Wind Summer Festival. Il simpatico prete di Spoleto, infatti, da sempre riesce a far registrare ottimi ascolti e questa sera due sono i nuovi casi ...

Il manifesto dei vip contro Matteo Salvini - c'è anche Fabio Fazio : la vergogna sbarca in Rai - e ora... : Non poteva mancare Fabio Fazio nella lista dei vip indignati contro Matteo Salvini che hanno aderito al manifesto-vergogna di Rolling Stone . 'Chi tace è complice', scrive la rivista diretta da ...

Al via Don Matteo 6 su Rai1 con le repliche dal 2 luglio : trame episodi e programmazione : Continuano le repliche di una delle fiction più amate, e da oggi parte Don Matteo 6 su Rai1. L'emittente propone i primi due episodi della sesta stagione al consueto orario mattiniero che farà compagnia al pubblico affezionato fino a pranzo. Le vicende del parroco interpretato da Terence Hill si protrarranno per tutta l'estate, almeno fino all'inizio della dodicesima stagione. Ecco le anticipazioni sui primi due appuntamenti di oggi 2 ...