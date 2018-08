Rai | Marcello Foa non si schioda | «Resto come Consigliere anziano a coordinare il CdA»

Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della Rai come “consigliere anziano” : Il giornalista Marcello Foa ha detto che continuerà a coordinare le attività del Consiglio d’amministrazione della RAI in quanto “consigliere anziano” e in “in attesa di indicazioni dell’azionista”, cioè il ministero dell’Economia. Questa settimana, Foa era stato eletto presidente della The post Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della RAI come “consigliere anziano” appeared ...

Marcello Foa bocciato in Commissione Vigilanza Rai/ Nomine - Salvini insiste ma Berlusconi ribadisce il no : Rai, voto in Commissione Vigilanza per la nomina di Marcello Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: bocciato il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:37:00 GMT)

MARCELLO FOA BOCCIATO IN COMMISSIONE VIGILANZA/ Nomine Rai - Mariastella Gelmini - asse Lega-M5S : Rai, voto in COMMISSIONE VIGILANZA per la nomina di MARCELLO Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: BOCCIATO il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:37:00 GMT)

Rai - voto in Vigilanza : Marcello Foa bocciato<br>Ma Salvini insiste : "Forza Italia lo sostenga" : 15.10 - "Correttamente Foa ha detto che si rimette al suo azionista: è stato indicato dal ministero dell'Economia. Il parere che darò sarà di riconfermarlo, per poi offrire un'informazione a tutti e per tutti" spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini che precisa di riconfermare la sua fiducia in Marcello Foa. Salvini spera che "trattandosi di una persona libera, abbia il sostegno di tutto il centrodestra" cioè anche di Forza Italia ...

Marcello Foa bocciato in Commissione Vigilanza/ Nomine Rai - tensione Lega-FI : Salvini - "Trarremo conseguenze" : Rai, voto in Commissione Vigilanza per la nomina di Marcello Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: bocciato il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 15:16:00 GMT)

Rai - Salvini : 'Confermo la mia fiducia a Marcello Foa' : ... "Correttamente Foa ha detto che si rimette al suo azionista: è stato indicato dal ministero dell'Economia. Il parere che darò sarà di riconfermarlo, per poi offrire un'informazione a tutti e per ...

Rai - Marcello Foa si è trasformato in un Fantozzi in sedicesimo – L’Istantanea : Il servizio pubblico è un servizio privato. I partiti hanno sempre utilizzato la televisione di Stato come macchina di propaganda, alloggio per i connessi, piattaforma espositiva delle amicizie influenti. L’informazione fa rima con manipolazione e tutto il mondo è paese. Il potere ha bisogno di indirizzare la comunicazione, orientare l’opinione pubblica, governare, assopire, o anche esaltare. È storia di questi decenni di come la sinistra abbia ...

Marcello Foa - per capire perché Salvini lo vuole alla Rai basta leggere il suo libro : Affascinante, per non dire avvincente: il libro di Marcello Foa Gli stregoni della notizia (uscito per Guerini e Associati) è una specie di viaggio ipnotico dentro il mestiere di giornalista negli anni ormai quasi 2020. “Come si fabbrica informazione al servizio dei governi” è il sottotitolo. Che sa di denuncia. Ma in realtà lo è solo in parte. La lettura di questo saggio contribuisce a spiegare perché Matteo Salvini si sia spinto così oltre per ...

La Vigilanza Rai boccia la nomina di Marcello Foa a presidente. Ma Salvini annuncia : avanti con lui : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca....

NOMINE Rai - BOCCIATO MARCELLO FOA IN COMMISSIONE VIGILANZA/ Governo Lega-M5s : “resiste Patto Nazareno” : Rai, voto in COMMISSIONE VIGILANZA per la nomina di MARCELLO Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: BOCCIATO il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Rai - bocciata la presidenza di Marcello Foa : La Commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa nel ruolo di direttore della Tv pubblica, nonostante il via libera arrivato ieri dal Cda. In commissione hanno votato in 23, esprimendo 22 voti favorevoli e una scheda bianca, dunque al di sotto del previsto quorum di 27. Come annunciato, Fratelli d'Italia ha proceduto al voto; Pd e LeU, pur essendo presenti in aula, non hanno invece votato, mentre per quanto ...

La commissione Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente : […] Bisogna aspettare che la politica faccia maturare il quorum qualificato. Nel frattempo resta tutto così: certo non chiederemo a Foa di dimettersi." L'intenzione di Salvini e Di Maio, a quanto si ...

Nomine Rai - bocciato Marcello Foa : Niente presidenza Rai per Marcello Foa. Lo ha stabilito la Commissione di Vigilanza sulla Rai a cui era vincolata la nomina di Marcello Foa, proposta dal ministro dell’Economia Giovanni Tria e sostenuta dal governo gialloverde. Per ottenere la presidenza il giornalista milanese avrebbe dovuto raggiungere 27 voti favorevoli su 40, cioè i due terzi, come previsto dalla legge. I pareri positivi sono stati invece 22. Pd, Leu e Fi, presenti, ...

Vigilanza Rai : bocciato Marcello Foa - presidente incaricato dal cda : Marcello Foa, incaricato dal cda Rai di fare il presidente dell'azienda, è stato invece bocciato dalla Commissione di Vigilanza Rai. Ad esprimere parere favorevole soltanto 22 parlamentari, una scheda ...