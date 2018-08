Rai | Leu | impressiona occupazione potere

Rai - bocciato Foa presidente In Vigilanza Pd - Leu - Fi non votano : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. Sono stati 22 i pareri favorevoli, oltre a una scheda bianca: servivano invece 27 voti, ovvero invece una maggioranza dei due terzi su 40 componenti della commissione Segui su affaritaliani.it

Rai - le opposizioni contro FoaIl vergineo candore di Pd - FI e Leu : La maggioranza di governo ha "osato" indicare come presidente dell'ente radiotelevisivo di Stato, Marcello Foa, scrittore e giornalista con doppia cittadinanza, italiana e svizzera, e con un'interminabile curriculum che spazia da caporedattore esteri de "Il Giornale" Segui su affaritaliani.it

Rai - Pd 'Faremo di tutto per impedire la presidenza Foa'. Dem e Leu si appellano a Fi. Gelmini 'Per ora il nostro voto è no' : ROMA. impedire l'elezione di Marcello Foa a presidente della Rai . Il candidato voluto fortemente da Matteo Salvini è diventato l'obiettivo polemico di Pd e Leu per via delle sue posizioni sovraniste, ...

Marcello Foa : "Riporterò la Rai al vecchio splendore". Pd e Leu all'attacco : I dem: "Ci opporremo in tutti i modi all'elezione di Marcello Foa a presidente della Rai". Leu: "Forza Italia non lo voti" SCHEDA / Chi è Marcello Foa SCHEDA / Chi è Fabrizio Salini, nuovo ad della ...

Pd e LeU : "Forza Italia non voti Foa alla presidenza della Rai" : Forza Italia non voti in Commissione di Vigilanza RAI Marcello Foa Presidente della Rai. L'appello arriva dalla sinistra al partito di Silvio Berlusconi."Un voto favorevole - afferma Federico Fornaro, componente della Vigilanza di LeU -rappresenterebbe un clamoroso regalo alla destra sovranista e populista, a meno che Forza Italia non voglia definitivamente arrendersi e consegnarsi a Salvini"."La legge assegna un compito fondamentale alla ...