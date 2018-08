Rai | Foa | «Resto come consigliere anziano | continuerò a coordinare cda»

Rai : Foa - al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell'azionista , il Mef, ndr, , Marcello Foa continuerà, 'nel pieno rispetto di leggi e regolamenti', a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, '...

Rai - Foa : 'Continuo a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano' : "Sono ancora in attesa di indicazioni dell'azionista e nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano ". Lo ha detto ...

Cda Rai - Foa : "Attendo indicazioni da Azionista e continuo a coordinare come consigliere anziano" : Se il leader della Lega insiste, il Pd è pronto ad assumere qualsiasi iniziativa politica e legale, a tutela della legge", ha avvertito ieri il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, in ...

Rai : Foa - al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell’azionista (il Mef, ndr), Marcello Foa continuerà, "nel pieno rispetto di leggi e regolamenti", a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, "nell’esclusivo interesse del buon funzionamento della Rai". È lo stesso Foa a dichiararlo in una breve nota, sottolineando che in queste prime riunioni "il clima ...

Presidenza Rai - Foa : «Resto al mio posto». Ma è paralisi sulle nomine : Il presidente bocciato dalla Vigilanza deciso a esercitare le sue funzioni in qualità di consigliere anziano. Ma qualsiasi nomina sarebbe esposta alla bocciatura. Berlusconi conciliante con Salvini

Rai - Riccardo Laganà possibile alternativa a Foa. Il tecnico scelto dai dipendenti che vuole la politica fuori dalla tv pubblica : E’ il primo consigliere di amministrazione della Rai eletto dai dipendenti della tv pubblica, come previsto dalla riforma del governo Renzi. Ora il nome di Riccardo Laganà potrebbe essere quello che consente di trovare la quadratura del cerchio per la presidenza dopo il niet della Vigilanza su Marcello Foa. Se Matteo Salvini continua a insistere per la nomina del giornalista sovranista sgradito però a Forza Italia e alle opposizioni, Luigi ...

Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della Rai come “consigliere anziano” : Il giornalista Marcello Foa ha detto che continuerà a coordinare le attività del Consiglio d’amministrazione della RAI in quanto “consigliere anziano” e in “in attesa di indicazioni dell’azionista”, cioè il ministero dell’Economia. Questa settimana, Foa era stato eletto presidente della The post Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della RAI come “consigliere anziano” appeared ...

Rai - BERLUSCONI VS SALVINI : “FOA NON SI VOTA”/ Ultime notizie nomine : Colle - “evitare forzature” : Rai, caos in Commissione Vigilanza per la nomina bocciata di Marcello Foa Presidente a Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo sul voto: candidato riman presidente(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:50:00 GMT)

Rai - bocciato Foa. E il centrodestra finisce in frantumi : È la tempesta perfetta, quella che si è scatenata sulla Rai. Il no della Vigilanza al candidato presidente voluto da Lega e M5s porta al divorzio forse definitivo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi e rischia di travolgere la tv pubblica sotto una guerra di carte bollate e ricorsi. Ma scricchiola anche la maggioranza, con Luigi Di Maio che si sm...

Rai - bocciato Foa. E il centrodestra finisce in frantumi : Di sicuro il ministro dell'Economia Giovanni Tria vuole stare fuori dalla rissa: non spetta a lui, ha fatto sapere. Il Pd con Andrea Marcucci minaccia 'barricate', mentre Michele Anzaldi avverte che '...

Rai - stallo su Foa. Solito teatrino politico televisivo : ... due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Foa - no della Vigilanza Rai scontro con Forza Italia (2 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Foa, no della Vigilanza Rai alla presidenza. Calciomercato, l'Inter prende Vrsaljko e sogna Modric del Real Madrid (2 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Nomine Rai - Lega : "Avanti con Foa - Cda Rai Operativo"/ Ultime notizie : PD minaccia di rivolgersi al Colle : Nomine Rai, Marcello Foa bocciato dalla Commissione Vigilanza. Pd, Leu e Forza Italia non votano. Scontro nel Centrodestra. Le Ultime notizie.

Rai - Berlusconi su Foa non cede a Salvini Nessun candidato alternativo (per ora) : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele alle 8 del mattino per chiedere l’appoggio di Forza Italia, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto». Il Carroccio però non cambia nome per la presidenza: «Tutto il centrodestra lo voti»