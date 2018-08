Fnsi-UsigRAI vs Foa 'coordinatore' cda RAI : impugneremo suoi atti : Roma, 2 ago., askanews, - 'Marcello Foa come consigliere anziano può esclusivamente convocare, e con urgenza, il Consiglio di Amministrazione per dare finalmente alla Rai un Presidente di garanzia.Un ...

RAI - Foa : "Continuo come consigliere anziano"/ Ultime notizie nomine : Pd all'attacco - Di Maio frena : Rai, Marcello Foa: "Continuo come consigliere anziano". Ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:45:00 GMT)

RAI - Foa : "Resto come consigliere anziano" : Dopo lo stop in Vigilanza, Foa avvisa: "Continuerò a coordinare i lavori del Cda" L'INTERVISTA / Salvini: "Forza Italia ha tradito, Berlusconi ha scelto il Pd" IL COMMENTO / Fedeltà impossibile. di R ...

RAI - Foa : “Continuo a coordinare lavori del cda come consigliere anziano”. Pd : “Illegittimo - ignora il Parlamento” : Marcello Foa resta al suo posto nel consiglio di amministrazione della Rai e annuncia che continuerà “a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano”, in attesa di “indicazioni dell’azionista” Tesoro che lo ha scelto. Le opposizioni attaccano avvertendo che, dopo la sua bocciatura come presidente da parte della Vigilanza, “il Cda non è legittimato, non può prendere decisioni senza un presidente reso ...

RAI - Foa resta nel cda : 'Continuo come consigliere anziano' - : L'annuncio dopo lo stop della commissione di Vigilanza che non ha approvato la sua nomina a presidente. Non si dimetterà e coordinerà i lavori "nell'esclusivo interesse del buon funzionamento della ...

RAI - Salvini insiste su Foa e attacca B. 'Ha tradito'. Di Maio : intesa o altro nome : Sulle nomine Rai si incrina l'alleanza nel centrodestra. Il presidente di FI: 'Dobbiamo sempre andare d'accordo'. 'Continuo come consigliere anziano', fa sapere intanto Foa, in attesa della nuova ...

Italia : RAI - Foa - continuo come consigliere anziano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

RAI - Foa resta da consigliere anziano : "Coordinerò il cda". Ma è paralisi sulle nomine : In attesa di indicazioni dell'azionista, il ministeri dell'Economia, Marcello Foa ha deciso di andare avanti, 'nel pieno rispetto di leggi e regolamenti' , a coordinare i lavori del consiglio di amministrazione di viale Mazzini come consigliere anziano. 'Lo ...

RAI - Paragone vs Ruggieri (FI) : “Avete fatto tutto questo cinema su Foa perché nessuno vi ha telefonato prima” : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il senatore M5s, Gianluigi Paragone, e Andrea Ruggieri, deputato responsabile tv di Forza Italia e membro della commissione di vigilanza Rai, sul mancato voto del partito di Berlusconi alla nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Paragone osserva: “La Rai è di chi governa? È una fesseria colossale. Qui a La7 si sa che Fabrizio Salini non ha punti di contatto né col M5s, né con la Lega. Eppure è ...

Foa resta come consigliere anziano e coordinerà lavori Cda RAI : Roma, 2 ago., askanews, - Marcello Foa annuncia che resta in attesa di 'indicazioni' dal ministero dell'Economia e che, nel frattempo, coordinerà i lavori del Cda Rai in quanto consigliere anziano. In una nota, Foa spiega: 'Oggi ho informato i miei colleghi del consiglio di amministrazione che sono ...

RAI : Foa al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell’azionista (il Mef, ndr), Marcello Foa continuerà, "nel pieno rispetto di leggi e regolamenti", a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, "nell’esclusivo interesse del buon funzionamento della Rai". È lo stesso Foa a dichiararlo in una breve nota, sottolineando che in queste prime riunioni "il clima ...

RAI - Foa : «Resto come consigliere anziano - continuerò a coordinare cda» : «Sono ancora in attesa di indicazioni dell'azionista e nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, a coordinare i lavori del cda come consigliere...

RAI : Foa - al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell'azionista : In attesa di indicazioni dell'azionista , il Mef, ndr, , Marcello Foa continuerà, 'nel pieno rispetto di leggi e regolamenti', a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, '...

RAI - Foa : 'Continuo a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano' : "Sono ancora in attesa di indicazioni dell'azionista e nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano ". Lo ha detto ...