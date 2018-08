Rai |  Foa | al lavoro in Cda in attesa di indicazioni dell' azionista 

agi

(Di giovedì 2 agosto 2018) Indi’azionista (il Mef, ndr), Marcello Foa continuerà, "nel pieno rispetto di leggi e regolamenti", a coordinare i lavori del Cda di viale Mazzini come consigliere anziano, "nell’esclusivo interesse del buon funzionamentoa Rai". È lo stesso Foa a dichiararlo in una breve nota, sottolineando che in queste prime riunioni "il clima all’interno del Consiglio è stato ottimo, di confronto franco e leale con colleghi di grandissimo valore, e che lo spirito che ci unisce è quello di servizio per la più grande azienda culturale del Paese".