Raggi | vertice con il ministro Trenta | ' Esercito per i campi nomadi'

Cosa è stato deciso nel vertice sui rom tra Salvini e Raggi : Arrivato dopo alcune settimane di attesa per far combaciare le rispettive agende, il vertice al Viminale tra il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e la sindaca di Roma Virginia Raggi si è risolto principalmente in 15 minuti di dichiarazioni di intenti di fronte alla stampa. Il primo incontro tra i due, dunque, è filato via senza annunci finali di soluzioni nell'immediato sui dossier in discussione. ...

Cassa depositi e prestiti - accordo Raggiunto tra governo e Lega-M5s : chi c'era al vertice della svolta : ... il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti , il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e quello dell'Economia Giovanni Tria .

Vertice Ue - accordo sui migranti. Meloni : “Conte Raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Vertice Ue - sui migranti è stato Raggiunto un compromesso - ma nella pratica cambia poco : Al Consiglio Ue, a cui hanno partecipato i 28 Paesi dell'Unione un accordo è stato raggiunto. Ma si tratta di una vittoria a metà per l'Italia: non ci sono obblighi per nessuno, ma solo alcune modifiche dell'assetto attuale "su base volontaria".Continua a leggere

Migranti - Raggiunto accordo vertice Ue : 05.10 I 28 leader hanno trovato un accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Tusk, al termine di vertice durato 13 ore e mezzo. Fonti italiane avevano parlato di un nuovo documento elaborato con il conibuto di Conte e Macron che soddisfaceva le posizioni italiane.

Stadio Roma - oggi vertice Raggi-M5s. Giulia Grillo : 'Lanzalone ha tradito fiducia' : Riunione in Campidoglio all'indomani della seconda convocazione in Procura della sindaca. L'opposizione: 'E' inaccettabile' il 'no' a riferire in Parlamento del ministro Bonafede -