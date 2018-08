“Quattro coltellate” Lo trovano così | in una pozza di sangue Dramma nella provincia

caffeinamagazine

(Di giovedì 2 agosto 2018) Secondo gli accertamenti dei carabinieri avrebbero cominciato a litigare per futili motivi nell’abitazione sulla viale alla periferia del paese. La discussione è quasi subito degenerata e dalle parole si sarebbe passato ai fatti. Neppure il tempo di parlare che il figlio che, stando alle prime indagini dei militari dell’Arma, avrebbe colpito il padre uccidendolo probabilmente con un coltello. Immediatamente sono arrivate le forze dell’ordine e il personale di soccorso medico che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La vittima è un pensionato di 68 anni, Antonio Teoli. E’ accaduto intorno alle 22,30 di mercoledì 1 a Esperia, vicino a Ponteocorvo, indi Frosinone. Sul corpo di Antonio Teoli sono state riscontrate quattro ferite all’addome. Subito dopo aver ucciso il padre, il ragazzo, anch’egli ferito dal genitore che a sua volta si ...