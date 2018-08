Quattro chiacchiere con Bryan Intihar - intervista

eurogamer

(Di giovedì 2 agosto 2018) Nel corso dell'attesissima prova dell'esclusiva PS4 dedicata all'Uomo Ragno, abbiamo avuto la ghiotta occasione di scambiare due parole con, Game Director di Spider-Man oltre che uomo di punta di Insomniac Games, avendo nel curriculum anche una release importante come Sunset Overdrive.ha seguito un percorso particolare: ha iniziato come giornalista videoludico, per poi trovare uno spazio all'interno dell'industria e dare libero sfogo alla sua creatività. Ecco tutto quello che ci ha raccontato!Ciao, e benvenuto su Eurogamer.it. Per prima cosa volevo chiederti: come ci si sente, da critico, ad essere parte dell'industria? È come te lo eri immaginato?Non pensavo mai di riuscire a scrivere di videogiochi, figuriamoci diventare parte dell'industria. Sono andato al college per fare tutt'altro, non avrei mai immaginato tutto questo. Ormai sono 10 anni che lavoro per ...