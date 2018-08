Quando Esce Android P? Probabilmente il 20 Agosto 2018 : Data di uscita ufficiale per Android P. Ecco Quando sarà rilasciata la nuova versione del sistema operativo Android, chiamata Android P. Quando Esce Android P Quando Esce Android P? Android P sarà rilasciato ufficialmente il 20 Agosto? Molto Probabilmente si. Interessanti novità arrivano per tutti gli utenti in possesso di smartphone e tablet Android. A quanto pare, infatti, Android […]

Quando decrescere è un dogma : Soprattutto fa impressione vedere la nuova filosofia di governo applicata da Roma, e per Roma. Cioè la città che fondò la sua grandezza e salì alla gloria del mondo per le grandi opere, prima ancora che per l’arte della guerra. I romani realizzarono centomila chilometri di strade lastricate e centocinquantamila chilometri di strade in terra battuta...

“Cosa ha infilato nel pene”. 13enne distrutto dal dolore - la scoperta choc dei medici. Quando il ragazzo arriva in ospedale - il personale non riesce a credere ai propri occhi. Lo ha fatto davvero : “Che vuoi fare, sono ragazzi”, quante volte lo abbiamo detto per giustificare le “gesta” dei nostri figli anche quelle che non avevano alcun senso? Ecco. Allora dovete sentire questa storia che è avvenuta in Cina. Un ragazzo di 13 anni di nome Duoduo – lo riporta il Daily Mail– era curioso di fare questa cosa e l’ha fatta. Senza ovviamente pensare alle disastrose conseguenze. Cosa ha fatto di male? Ha infilato il cavo Usb del cellulare ...

Da Orlando a Delrio a Emiliano. Nel Pd cresce il fronte dei dialogante con M5S : "Aiutiamoli Quando fanno cose di sinistra" : Il Decreto Dignità è il primo banco di prova parlamentare per il Governo, ma anche per l'opposizione. In particolare per il Pd, all'interno del quale, come ormai da tradizione, emergono sensibilità diverse. E cresce il fronte dei dialoganti, di chi vuole cominciare a costruire un dialogo politico per il Movimento 5 Stelle sui provvedimenti.La prima avvisaglia nel mondo della sinistra era arrivata con l'intervista di Susanna ...

Levante - “Quando la vita ti obbliga a crescere” : La cantante Levante ha postato sul suo profilo Instagram una foto di lei bambina insieme al suo papà, morto nel 2001 quando aveva solo 14 anni. La cantante siciliana, cresciuta a Torino, ha sempre raccontato, nelle interviste, di come questo lutto abbia segnato profondamente lei e la sua famiglia. Vicino all’immagine di lei sulle spalle del padre (foto ritoccata per non essere riconoscibile), Claudia, questo il suo vero nome, scrive parole ...

Mamma dimentica la figlia di 21 mesi in auto : Quando Esce dal lavoro la trova morta : Una Mamma dell'Oregon è stata accusata di omicidio colposo dopo aver lasciato la figlioletta in auto per ore e aver così causato la morte della bambina. La donna era convinta di aver portato, come ogni mattina, sua figlia all’asilo.Continua a leggere

Vigliano : Lascia la sua bici fuori dal locale ma Quando Esce scopre il furto : Brutta sorpresa per un uomo di 61 anni che dopo le 22 di ieri sera, 15 giugno, è uscito dalla Sala Slot Gioca Kaos di Vigliano senza ritrovare la sua bicicletta. Il furto è stato confermato dalle ...

Ghali compie 25 anni e si regala “Zingarello” - il nuovo singolo/ La hit con Sick Luke - ecco Quando esce : Ghali oggi compie 25 anni e si regala “Zingarello”, il nuovo singolo in attesa del tour in giro per l'Italia, la nuova hit in collaborazione con Sick Luke, ecco quando esce su iTunes.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:42:00 GMT)