Pulite le strade che arriva la Raggi Finto blitz imbarazza Virginia

ilgiornale

: Il finto blitz «a sorpresa»: «Pulite le strade e chiamate il fotografo: arriva Raggi» - Corriere : Il finto blitz «a sorpresa»: «Pulite le strade e chiamate il fotografo: arriva Raggi» - dellorco85 : Predisposto pacchetto incentrato su strade sicure e mezzi green. @DaniloToninelli:'Con le norme in cantiere, il Go… - Tobia45186285 : Roma, finto blitz «a sorpresa»: pulite le strade che arriva Raggi -

(Di giovedì 2 agosto 2018) "Mercoledì 1 agosto alle ore 17 la sindaca di Roma visiterà il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile ... Per l'occasione gli uffici provvederanno ciascuno per la parte di competenza: il servizio di viabilità e assicurare la presenza del fotografo".Inizia così la breve (ma intensa) circolare che il gabinetto diha diffuso.no la sindaca e il ministro Danilo Toninelli e scatta l'ordine: pulire e madare il fotografo. Una visita a sorpresa dovrebbe essere quella della sindaca. Ma di sorpresa non c'è proprio nulla. Anzi. Gli addetti ai lavori, oltre a saperlo in anticipo da quella che dovrebe essere l'ospite a sorpresa, devono pure tirare a lucido il cantiere della ciclabile di via Nomentana.E a chi è diretta la nota? A quanti dovranno pulire o prestare servizio: comando dei vigili, questura, carabinieri e Ama, incaricata di "provvedere ad assicurare ...