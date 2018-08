Psg | Neymar torna a disposizione | il brasiliano abbraccia Buffon

Psg : Neymar in ritiro - abbracci con Tuchel e Buffon : Come previsto, Neymar è sbarcato in Cina questa mattina per unirsi ai compagni del Psg che sabato, contro il Monaco a Shenzhen, si giocheranno la Supercoppa di Francia, primo trofeo stagionale. Il club parigino ha postato sui social alcune foto e un video dell’incontro tra l’asso brasiliano e i compagni: spiccano, in particolare, gli abbracci con i connazionali Marquinhos e Thiago Silva, oltre a quelli con Gigi Buffon e con il ...

Neymar riabbraccia Psg in Cina : ROMA, 2 AGO - Finite le vacanze post Mondiale, Neymar è sbarcato oggi in Cina per ricongiungersi con il Psg che sabato giocherà a Shenzhen la finale di Supercoppa di Francia contro il Monaco. E' stato ...

Neymar ritrova il Psg in Cina : l'abbraccio con Buffon VIDEO : Il brasiliano si è ricongiunto ai compagni dopo le vacanze post Mondiale. Da vedere se giocherà sabato in Supercoppa di Francia con il Monaco

Neymar riabbraccia Psg in Cina : D'altro canto, data l'assenza di Kylian Mbappé, ancora non rientrato dalle vacanze dopo aver vinto la Coppa del Mondo, e di Edinson Cavani, ancora non ripresosi completamente dell'infortunio ...

Neymar riabbraccia Psg in Cina : D'altro canto, data l'assenza di Kylian Mbappé, ancora non rientrato dalle vacanze dopo aver vinto la Coppa del Mondo, e di Edinson Cavani, ancora non ripresosi completamente dell'infortunio ...

Supercoppa - Psg forse con Neymar : E’ previsto che il campione brasiliano Neymar raggiunga in settimana il Paris Saint- Germain a Shenzhen, in Cina, dove sabato i campioni di Francia e il Monaco si disputeranno la Supercoppa nazionale. Lo ha annunciato il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, oggi a Singapore. Resta da vedere se il brasiliano potrà essere schierato in campo, dato che sarà a corto di preparazione. Intanto, a Singapore è atteso un altro brasiliano, ...

Psg - Neymar : “a volte esagero ma soffro” : “Tacchetti sulla gamba, ginocchiate alla schiena, pestoni. Potete credere che esagero e a volte e’ cosi’, ma in realta’ soffro dentro il campo e non immaginate nemmeno quello che passo fuori”. Neymar ammette per la prima volta di essere un po’ teatrale sul terreno di gioco pur ricordando la durezza degli interventi a cui e’ sempre sottoposto. In un video postato sui social che fa da spot per la ...

Psg : Neymar in Cina con la squadra : Ultimate le vacanze post Mondiali, Neymar è pronto a unirsi ai compagni in Cina, dove sabato il Psg affronterà (ore 14) il Monaco in un match valido per l’International Champions Cup. “Lo aspettiamo il primo giorno in cui saremo li'”, ha detto il tecnico dei campioni di Francia, Thomas Tuchel, dopo il successo per 3-2 sull’Atletico Madrid a Singapore. Atteso mercoledi’ invece l’altro brasiliano ...

Psg - Neymar : 'Io simulatore? A volte esagero ma soffro in campo e fuori' : A volte incanta il mondo, altre fa arrabbiare tutti. E io lotto per tenere questo ragazzo vivo, ma dentro di me, non in campo'. 'Potete credere che cado troppe volte, ma in realtà non sono caduto: mi ...

Psg - Neymar 'Molto felice per l arrivo di Buffon - spero sia una grande stagione' : ROMA - Dopo la delusione del Mondiale 'non volevo più vedere un pallone davanti a me, non volevo più vedere il calcio'. A poco più di una settimana dalla fine del Mondiale, Neymar torna a parlare sui ...

Neymar chiarisce : ''Resto al Psg'' : Niente Madrid, il futuro di Neymar sarà ancora a Parigi. Lo ha chiarito il diretto interessato nella sua prima apparizione pubblica dopo il Mondiale in Russia: 'Continuo qui, ho un contratto con il ...

Psg - sorpresa Neymar : l’attaccante svela il futuro : Neymar giura fedeltà al Paris Saint-Germain e si dice onorato di giocare con Gigi Buffon. Il Real Madrid ha messo nel mirino il fuoriclasse brasiliano dopo l’addio di Cristiano Ronaldo ma, in occasione di un’asta benefica a San Paolo, Neymar ha assicurato che il suo futuro sarà ancora al Psg. “Resto a Parigi, ho un contratto”, ha detto a chiare lettere Neymar, alla sua prima apparizione pubblica dopo ...

Real Madrid - Icardi dopo Ronaldo? Neymar : non lascio il Psg : Il brasiliano mette a tacere le ricorrenti voci su un possibile passaggio ai Blancos. Gli spagnoli puntano Hazard e un grande attaccante: in lizza Icardi e Lewandowski

Psg - Neymar chiude al Real : ''Un onore giocare con Buffon''. E i Blancos ripensano a Icardi : RIO - 'Resto al Paris Saint Germain, sarà un onore giocare in squadra con Gigi Buffon '. Neymar si toglie ufficialmente dal mercato e, dai microfoni di Fox Sports Brasile, conferma la volontà di ...