PS4 | Sony sta inviando gli inviti per la beta del firmware 6 0

Sony : distribuite 82.2 milioni di PS4 : Sony ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2018, relativo al periodo compreso tra il 1 ° aprile e il 30 giugno 2018.Come segnala Dualshockers, riceviamo un aggiornamento sul numero di unità PS4 distribuite nel trimestre. 3,2 milioni di console hanno trovato la loro strada verso i rivenditori di tutto il mondo. Questo porta il totale complessivo a 82,2 milioni di unità al giugno 2018. (Tre mesi fa si ...

Fortnite : Sony annuncia un nuovo bundle con PS4 : PlayStation 4 si propone nei negozi in un interessante bundle con Fortnite, cavalcando l'onda della popolarità del battle royale di Epic Games, come possiamo apprendere dalla pagina Facebook di PlayStation.PlayStation Italia ha infatti annunciato per la giornata di oggi il bundle, che include una PS4 Slim da 500GB assieme a Fortnite in formato fisico, con incluse sia la modalità Battaglia Reale sia la campagna Salva il Mondo, attualmente in ...

Sony lancia un conto alla rovescia per l'E3 2018 : ogni pomeriggio un importante annuncio per PS4 o PS VR : Lo sappiamo, gli inizi di giugno segnano un secondo natale, questa volta estivo, per tutti gli appassionati di videogiochi. Un periodo magico dove le aspettative e le speranze per l'E3 toccano l'apice in concomitanza dell'apertura della kermesse losangelina.Per festeggiare il natale dei videogiocatori Sony ha presentato solo pochi minuti fa il personale calendario dell'avvento in vista dell'E3 2018, cinque giorni di importanti annunci che ...

Un ex sviluppatore di Naughty Dog è ora Senior Game Designer di un progetto segreto di Sony per PS4 : L'anno scorso, Quentin Cobb ha lasciato Naughty Dog per lavorare su Just Survive, uno sparatutto survival a tema zombie per PC assumendo il ruolo di Senior Game Designer. 12 mesi dopo,è tornato in Sony con lo stesso titolo di lavoro, ma dove sta lavorando - e su cosa sta lavorando - è al momento un mistero.Come segnala Pushsquare, quando è stato chiesto a Cobb per quale studio sta lavorando, lo sviluppatore ha semplicemente risposto "segreto ...