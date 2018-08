Pronostico Ipswich vs Blackburn | Championship 4-8-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 2 agosto 2018), 1^ giornata,di, sabato 4 agosto. Consigli per la tua scommessa vincente., sabato 4 agosto. Partita interessante quella che si disputerà a Portman Road disabato pomeriggio tra due formazioni che puntano alla salvezza in questo torneo. Come arrivano? L’riparte con un nuovo progetto dopo sei stagioni sotto la guida di Mick McCarthy e punta ad una stagione tranquilla. Paul Hurst ha sostituito il tecnico irlandese con il compito di portare più divertimento a Portman Road dopo anni di noia. Ilè tornato indopo una stagione in League One con una promozione diretta. E’ un match difficile per i Rovers che punteranno tutto sul loro entusiasmo. E’ reduce da successo ai danni dell’Everton in amichevole per 3-0. I precedenti tra ...