Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 1 ottobre 2018

Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 29 settembre 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 29 settembre 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, sabato 29 settembre 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

Solo i talk e i Programmi coi libri sono più noiosi della prima puntata del GF vip : La prima serata va riformata. Ma dove vogliamo andare se le prime puntate dei reality sono ancora come vent’anni fa? Una delle cose più noiose esistenti dopo i talk politici e i programmi coi libri. Non è possibile che ci vogliano due ore per far entrare i concorrenti in casa. Le loro intere carrier

Osservazione della Terra : l’Agenzia Spaziale Europea seleziona nuovi Programmi : Le missioni satellitari all’avanguardia sono una prerogativa dell’Agenzia Spaziale Europea, che mira sempre più ad ampliare la comprensione scientifica del nostro pianeta. Tra i programmi di maggior rilievo nell’ambito dell’Osservazione della Terra, c’è l’Earth Explorer, ideato appositamente in risposta ai bisogni della comunità scientifica per cercare di comprendere diversi aspetti del sistema terrestre. Lo scopo di questo programma ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Programmi - orari e tv delle prime due giornate : La LegaBasket ha disposto la programmazione televisiva per le prime due giornate di Serie A di Basket della stagione 2018-2019. Ad inaugurare il campionato l’incontro tra Avellino e Cantù sabato 6 ottobre alle ore 18 (visibile solo su Eurosport Player). Eurosport trasmetterà in diretta televisiva l’anticipo del sabato sera e il match domenicale delle ore 17.30, mentre sarà possibile seguire in diretta e in chiaro su RaiSportHD ...

