Presi i tre aggressori di Daisy Osakue | l’atleta azzurra potrà ora avere giustizia

Atletica. Osakue - Presi gli aggressori. Sono tre ragazzi italiani : Questa mattina i carabinieri di Moncalieri hanno identificato gli autori dell'aggressione, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 luglio, nei confronti dell'atleta Daisy Osakue, colpita a un occhio da ...

Moncalieri - Presi gli aggressori di Daisy Osakue : sono tre ragazzi di 19 anni : Tre ragazzi appena maggiorenni sono stati identificati dai carabinieri. Sottoposti a interrogatorio hanno ammesso le loro responsabilità riguardo le aggressioni con le uova delle ultime settimane, compresa quella che ha ferito la discobola azzurra Daisy Osakue.Continua a leggere

LeU - TrentinO : provinciali 2018 : ' ritenIAMO la proposta di Ghezzi -quale candidato Presidente- L'unica novità nel panorama politico ... : 2.La piena e buona occupazione: riconversione ecologica dell'economia e lavoro di cittadinanza. 3. La riforma degli strumenti di partecipazione dell'autonomia: democrazia diretta partecipativa, ...

Messina : Comitato d'affari - tredici arresti tra cui ex Presidente consiglio comunale : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - C'è anche l'ex Presidente del consiglio comunale di Messina, candidata sindaco alle recenti amministrative, Emilia Barrile, tra i 13 arresti eseguiti al'alba di oggi dalla Dia di Messina. Secondo l'accusa, Barrile, che è ai domiciliari, con l'aiuto di imprenditori, avre

Zimbabwe - esercito spara su folla dopo elezioni/ Ultime notizie - tre morti : esercito Presidia le strade : L'opposizione non ci sta, accusa brogli elettorali e scende in piazza, l'esercito reagisce, un morto negli incidenti nello Zimbabwe, ecco cosa sta succedendo(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:13:00 GMT)

Roma - cantarono “Bella ciao” contro il Presidio di CasaPound. Questura convoca tre donne : “Socialmente pericolose” : Un provvedimento previsto dal Codice antimafia è stato notificato a 3 donne Romane che lo scorso luglio contestarono dei militanti di CasaPound, nel quartiere Garbatella di Roma, cantando “Bella ciao”. La denuncia arriva dagli antifascisti di Rete Roma Sud che racconta di come il gruppo abbia ricevuto “un invito a presentarsi in Questura”, dove gli è stato notificato un “avviso orale”, provvedimento riservato ...

VERTICI FS - BATTISTI E CASTELLI PresiDENTI/ Toninelli : le tre "E" del ministro dei trasporti : Nomine Ferrovie dello Stato: Toninelli annuncia Cda Fs, "BATTISTI ad, CASTELLI presidente". Ultime notizie, l'annuncio su Facebook "brucia" la nota del Mef: ecco il piano post-Mazzoncini(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:20:00 GMT)

Lo Zimbabwe allo stremo - e senza Mugabe - sceglie un nuovo Presidente : Lui non ci sarà. Robert Mugabe, per la prima volta dal 1980, non è in prima linea e lo Zimbabwe sceglierà un altro presidente. La sua lunga ombra è destinata ad affievolirsi e con i suoi 94 anni non ...

Eritrea-Somalia : Presidenti Afwerki e Farmajo firmano dichiarazione congiunta per ripristino relazioni bilaterali : Fra i punti contenuti nella dichiarazione figurano anche la ripresa di una "profonda cooperazione politica, economica, sociale, culturale, di difesa e di sicurezza", il ripristino delle relazioni ...

Roma : SorPresi mentre clonavano bancomat - arrestati : Roma – Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina perche’ sorprese mentre smontavano apparecchiature per la clonazione da uno sportello Atm nel centro di Roma. Si tratta di due cittadini bulgari di 26 e 28 anni, arrestati a Largo Chigi dove avevano preso di mira lo sportello per prelevare contante posto vicino all’edicola. Sullo sportello bancomat i due avevano applicato uno ...

Napoli si ribella : a piazza Trieste e Trento torna il Presidio anti-parcheggiatori : La città prova a reagire di fronte alla prepotenza dei parcheggiatori abusivi. I primi segnali sono tangibili. Dopo la denuncia del Mattino di una settimana fa, sull'invasione degli abusivi della ...

Ricostruzione - Mazzocca : “Potrei rimettere la delega nelle mani del Presidente D’Alfonso” : “Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante. Si poteva fare qualcosa in più? Forse sì, per quanto mi riguarda, se avessi avuto la possibilità di poter contare su qualche collaboratore in più e su strumenti adeguati come, ad esempio, purtroppo non sta accadendo per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR). Tant’è che, su questo tema specifico, se non si risolve qualcosa nel giro di qualche giorno, credo che sarò costretto a ...

Trump e Juncker annunciano una tregua sui dazi. Il Presidente Usa : "Inizia una nuova fase" : Un annuncio inaspettato, che sa di tregua e segna - almeno per il momento - l'arresto di una potenziale guerra commerciale che si intravedeva all'orizzonte. Al termine dell'incontro con Jean Claude Juncker, Trump ha annunciato l'inizio di "una nuova fase" nella relazione tra Usa e Unione europea.Il presidente degli Stati Uniti, che solo fino a poche ore prima prima sembrava intenzionato a imporre dazi del 25% sulle auto prodotte fuori dai ...

Siracusa - migranti : Presi tre scafisti : 10.56 La Guardia di Finanza ha arrestato tre ucraini rintracciati al largo di Siracusa a bordo della barca a vela da cui ieri sono sbarcati nella spiaggia di Fontane Bianche,a Siracusa, 33 migranti di nazionalità irachena. Sono accusati di essere gli scafisti dell'imbarcazione,battente bandiera degli Stati Uniti, la "Venus 6", salpata 6 giorni fa da un porto della Turchia. I migranti hanno pagato 6 mila dollari per il viaggio. La Procura di ...