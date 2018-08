Presi gli aggressori di Daisy  

Marcello Foa : “Rai decide - resto come consigliere anziano”/ Video - ultime notizie : Cda “no a nuovo Presidente” : Rai, Marcello Foa: "Continuo come consigliere anziano". ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Leonardo Foa - il figlio del Presidente incaricato Rai Marcello Foa - lavora nello staff comunicazione di Salvini : Leonardo Foa, figlio di Marcello Foa, scelto dal governo come presidente della Rai (nomina poi bocciata dalla commissione di Vigilanza) lavora nello staff comunicazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, come riporta lo stesso giovane sul suo profilo Linkedin. Il Pd va all'attacco: "Vergogna".Continua a leggere

Continuano i dubbi del governo sul Presidente della Consob. Fraccaro : "Trasmetta gli atti di verifica della nomina" : Nonostante le rassicurazioni della Consob, il governo continua a chiedere di verificare la compatibilità dell'incarico del presidente dell'Autorità, Mario Nava. A suscitare perplessità è la conciliazione del suo ruolo attuale con quello precedente e, soprattutto, le modalità del passaggio tra l'occupazione ricoperta fino a dicembre 2017 - quando è avvenuta la designazione - e quella odierna.Nava, ...

Messina - comitato d’affari illecito : 11 arresti - anche ex Presidente del consiglio comunale : Per gli inquirenti esisteva un comitato d'affari illecito che favoriva un ristretto gruppo di imprenditori cittadini in cambio di favori e altri beenfit. In tutto son state 13 le ordinanze restrittive firmate dla Gip di Messina nei confronti di altrettante persone, altri 8 risultano indagati.Continua a leggere

Messina - scoperto un comitato d’affari : ai domiciliari l’ex Presidente del consiglio comunale : Un sistema di favoritismi all’interno della pubblica amministrazione per agevolare gli imprenditori che le chiedevano aiuto, e avere poi vantaggi di ritorno. L’ex presidente del consiglio comunale di Messina, Emilia Barrile, è stata arrestata questa mattina. La politica, prima Pd poi Forza Italia, si trova ai domiciliari ed è accusata di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, atti contrari a doveri ufficio e violazione dei ...

Scoperto un comitato d'affari a Messina - tra gli arrestati l'ex Presidente del Consiglio comunale : C'è anche l'ex presidente del Consiglio comunale di Messina, Emilia Barrile, tra gli indagati dalla Dia che ha eseguito al momento 13 provvedimenti cautelari (un arresto in carcere, dieci ai domiciliari e due misure interdittive) nell'ambito di una indagine della Procura che ha svelato l'esistenza di un comitato d'affari che gestiva la cosa pubblica per fini privati.La donna, che è ai domiciliari, è accusata di associazione ...

Foa comunque Presidente della Rai in quanto consigliere anziano? Uno scenario : Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura come presidente della Rai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non dimettersi? "Prendo atto ...

Presidenza Rai - Foa bocciato. Lega : "dispiace asse Pd-FI". Gli azzurri : "M5s e Lega violano la volontà popolare" : 11.40 - Nessun "asse tra Pd e Fi sulla Rai, l'unico asse di cui siamo profondamente rammaricati è quello che si è creato in violazione della volontà popolare, e nello specifico in violazione dello spirito della legge sulla Rai, tra Lega e M5S": Forza Italia respinge al mittente, cioè la Lega, l'accusa di essersi schierata a fianco dei Dem per affossare la candidatura di Marcello Foa alla Presidenza della Rai come spiegano in una nota le ...

Mozione Sanità Consiglio Regionale. Di Lucente : E' indispensabile che il Presidente Toma venga nominato commissario ad acta : I fatti di cronaca dei giorni scorsi lo ricordano in maniera drammatica! Il danno ai molisani e alla nostra Regione è enorme, stretta com'è nelle morse di un Piano di rientro che impone di anteporre ...