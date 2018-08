Presi gli aggressori di Daisy Osakue Tre denunciati | «Agito per goliardia»

Torino - Presi gli aggressori di Daisy Osakue - azzurra dell’atletica : “Cercavano una straniera” : Identificati gli autori dell’aggressione, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Daisy Osakue, colpita ad un occhio da un uovo, lanciato dagli occupanti di un’auto in corsa. Si tratta di tre ragazzi italiani abitanti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri – comuni della cintura di Torino – che hanno utilizzato una Fiat Doblò, intestata al padre di uno di essi. I tre sono stati denunciati per lesioni e omissione di soccorso. Il ...

Rai - Salvini : “Il figlio di Foa nel mio staff? Nessun imbarazzo. Resta il nostro nome per la Presidenza” : Per Matteo Salvini, ministro dell’Interno e segretario della Lega, Marcello Foa Resta il nome su cui puntare per la presidenza della Rai. “Assolutamente sì” ha detto al Fatto.it a margine del giuramento, a Roma, dei nuovi Vigili del fuoco. E sulla rivelazione de l’Espresso, che ha pubblicato la notizia secondo cui il figlio di Marcello Foa, Leonardo, fa parte dello staff di Salvini, ha commentato: “Nessun ...

“Lanciavamo le uova dall’auto per divertirci”. Presi gli aggressori di Daisy. Salvini : “Uno di loro è figlio di un consigliere Pd” : I carabinieri di Torino hanno identificato gli autori dell’aggressione a Daisy Osakue, l’atleta colpita all’occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa a Moncalieri, prima cintura torinese. Si tratta di tre ragazzi italiani residenti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, denunciati per lesioni e omissione di soccorso. L’aggressione è avvenuta nell...

Moncalieri - Presi gli aggressori di Daisy Osakue : sono tre ragazzi di 19 anni : Tre ragazzi appena maggiorenni sono stati identificati dai carabinieri. Sottoposti a interrogatorio hanno ammesso le loro responsabilità riguardo le aggressioni con le uova delle ultime settimane, compresa quella che ha ferito la discobola azzurra Daisy Osakue.Continua a leggere

Marcello Foa : “Rai decide - resto come consigliere anziano”/ Video - ultime notizie : Cda “no a nuovo Presidente” : Rai, Marcello Foa: "Continuo come consigliere anziano". ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Leonardo Foa - il figlio del Presidente incaricato Rai Marcello Foa - lavora nello staff comunicazione di Salvini : Leonardo Foa, figlio di Marcello Foa, scelto dal governo come presidente della Rai (nomina poi bocciata dalla commissione di Vigilanza) lavora nello staff comunicazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, come riporta lo stesso giovane sul suo profilo Linkedin. Il Pd va all'attacco: "Vergogna".Continua a leggere