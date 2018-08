laragnatelanews

: Un bellissimo incontro a pranzo con il Cardinale Sepe, i suoi amici e collaboratori e Carlo Ancelotti. Sotto l’occh… - ADeLaurentiis : Un bellissimo incontro a pranzo con il Cardinale Sepe, i suoi amici e collaboratori e Carlo Ancelotti. Sotto l’occh… - evyna : Pranzo sotto l'ombrellone: il galateo e i consigli del nutrizionista per non esagerare in spiaggia -… - Ansa_TerraGusto : Il pranzo sotto l'ombrellone, ecco il galateo - Terra & Gusto -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Divertente, economico e veloce. Ilda consumare con gli amici o la famiglial’ombrellone rimane un must estivo per chi vuole rimanere in spiaggia tutto il giorno senza troppe preoccupazioni. Ma attenzione, perché un gesto così liberatorio, ha comunque le sue regole e unda seguire per non rischiare di diventare il prototipo dell’italiano maleducato sulla riva del mare. Ricordiamoci che il bon ton non va mai in vacanza! Stop a preparazioni unte e ipercaloriche. Ilva preparato in anticipo e conservato in una borsa termica per evitare che deperisca in breve tempo. Sarebbe meglio quindi evitare gli alimenti che richiedono aggiunta di sughi, salse e condimenti vari, che rischiano di cadere dal piatto e sporcare. Inoltre, causano sonnolenza e digestione lunga e non permettono il bagno in tempi brevi. Questo non significa rinunciare a preparazioni ...