' Posti di lavoro in cambio di voti' | a Messina ai domiciliari l' ex presidente del

Ars. Potenziamento dei Posti letto di oncologia - Cannata - FI - : Previste molte novità positive - frutto del buon lavoro messo in campo per ... : Palermo, 1/08/2018: "Approvato ieri in commissione Sanità il riordino della rete ospedaliera con la nuova Uos di oncologia per il P.O. Avola-Noto e 4 posti letto in più per il P.O.di Augusta ". Lo ...

USA - 219 mila Posti di lavoro in più a luglio - sondaggio ADP : Teleborsa, - E' cresciuta più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, confermando la buona salute del mercato del lavoro. Gli occupati hanno registrato un incremento di 219 mila unità, superiori ...

La crescita rallenta : Pil +0 - 2% Bruciati 50 mila Posti di lavoro : La crescita dell'economia italiana rallenta e si ferma anche la ripresa del mercato del lavoro, dove l'unica voce che continua a macinare aumenti e' quella dei contratti a termine. E' questo il referto sulla prima meta' dell'anno che l'Istat consegna prima della pausa estiva e su cui bisognera' far quadrare i conti in vista dell'aggiornamento Segui su affaritaliani.it

Multinazionale in arrivo a Cividate Mille Posti di lavoro nella logistica : Massimo riserbo sul nome della Multinazionale che sbarcherà a Cividate: cantiere a novembre, operativi dall'anno prossimo.

La Giunta cofinanzia progetti di sviluppo turistico in Gallura : 54 nuovi Posti di lavoro per un investimento di 44 milioni. Paci : crescita e ... : Con questo finanziamento consentiamo alle imprese ricettive di realizzare i loro progetti e creare nuova occupazione mettendo così in moto l'economia regionale".

Campione d'Italia : fallisce il Casinò - a rischio 500 Posti di lavoro : La casa da gioco non è stata in grado di versare le quote dovute al Comune, provocandone il dissesto finanziario. Il Tribunale di Como ha bocciato il piano di risanamento, nominati tre curatori ...

Decreto dignità - Matteo Renzi : “Così Di Maio mette a rischio le imprese e i Posti di lavoro” : Il senatore Matteo Renzi ha attaccato il vicepremier Di Maio: "Lo chiamano dignità ma è un Decreto disoccupazione. A me non interessa l'eredità del mio governo: a me interessano i posti di lavoro. E Di Maio mette in difficoltà le imprese creando incertezza".Continua a leggere

Dl dignità : Franceschi (Grafica Veneta) - senza modifiche meno Posti di lavoro : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - "E' ora di mettere da parte le polemiche che non producono nulla, di finirla con i proclami alla Renzi e di cominciare seriamente ad operare per costruire qualcosa di nuovo. Sono iniziate le audizioni delle parti sociali e c’è la seria possibilità di migliorarlo ascolta

