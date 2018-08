Poste Italiane - utili in forte aumento. Del Fante : "Confermiamo obiettivi per il 2018" : Poste Italiane ha chiuso il primo semestre con un utile netto in forte aumento nel primo semestre del 2018 a 735 milioni, con un incremento del 44,1% rispetto al primo semestre del 2017, grazie all'...

Poste Italiane distribuirà i finanziamenti Unicredit : Poste Italiane distribuira' i prestiti Unicredit [VIDEO]attraverso la propria rete di sportelli su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un passo avanti nella strategia di espansione della gamma di prodotti e servizi offerti tramite accordi strategici con primari gruppi bancari, gia' lo scorso aprile era stato sottoscritto un accordo di distribuzione per prodotti di risparmio gestito con Intesa Sanpaolo [VIDEO]. La collaborazione con ...

Poste Italiane lancia i pagamenti con l'impronta digitale : Per il pagamenti arriva il 'fingerprint', ovvero l'impronta digitale. Poste Italiane ha appena lanciato una nuova modalità di pagamenti che consente ai clienti che usano le App collegate al conto ...

UniCredit e Poste Italiane siglano lettera di intenti su credito al consumo : Poste Italiane e UniCredit hanno firmato una lettera di intenti per approfondire ambiti di collaborazione nel settore del credito al consumo . L'accordo inizialmente riguarda la promozione ed il ...

Poste Italiane assume postini in tutta Italia - invio candidature entro il 31 luglio : Le Offerte di lavoro di Poste Italiane vengono periodicamente rinnovate e rese note tramite l’apposita pagina del sito dell’azienda: attualmente risulta ancora aperta la finestra temporale per candidarsi come postino, figura professionale tra le più ambite da chi è in cerca di lavoro. L’apertura di nuove selezioni di portalettere per tutte le province d’Italia è stata comunicata abbastanza tardi rispetto al solito, visto che la data ultima per ...

Assunzioni Poste Italiane 2018 per diplomati e laureati : domande entro il 31 luglio : Nuova tornata di Assunzioni da parte di Poste Italiane alla ricerca di portalettere da inserire alle dipendenze degli uffici postali di tutta Italia. La selezione è rivolta a diplomati e laureati. La principale azienda nazionale operante nel settore della consegna della corrispondenza ha avviato un ambizioso piano per l’espansione del proprio business, nel tentativo di intercettare le opportunita' offerte dal boom delle vendite online. Il Piano ...

Multe e sanzioni : la consegna non sarà più esclusiva di Poste Italiane : E' stato firmato il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico, guidato dal leader pentastellato e Vicepremier Luigi di Maio [VIDEO], che sancisce la fine del monopolio di Poste Italiane nella consegna degli atti giudiziari e delle altre comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione. Il nuovo Decreto stabilisce, infatti, le procedure da re per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche di questi ...

Multe e atti giudiziari - a consegnarli ora non sarà più solo Poste Italiane : via libera alla liberalizzazione : Non sarà più solo Poste Italiane a recapitare a casa ai cittadini Multe e atti giudiziari. Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha firmato il decreto ministeriale che definisce le nuove procedure per il rilascio delle licenze speciali previste dal codice della strada. “Con questo provvedimento – spiega il titolare del Mise- si compie un passo decisivo per l’effettiva apertura del mercato ad altri operatori ...

Poste Italiane emette francobollo celebrativo 120 anni FIGC. : Poste Italiane comunica che oggi 19 luglio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel 120° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello ...

Poste Italiane nel mirino dei truffatori tramite Facebook : L'evoluzione tecnologica, che ha subito nell'ultimo decennio Internet, ha portato i truffatori a spostarsi dalle email ai social network. Ed è proprio su Facebook che è avvenuta l'ultima truffa. Le vittime sono ancora una volta i clienti delle Poste Italiane e ammontano a quasi 800 membri. La metodo

Assunzioni Poste Italiane 2018 - domande da inviare entro il 31 luglio : Continuano le Assunzioni di Poste Italiane che, dopo le Offerte di lavoro riguardanti la ricerca di consulenti finanziari e assicurativi [VIDEO], sono alla ricerca della più tradizionale figura di portalettere da inserire negli uffici postali di tutta Italia. Le domande possono essere inviate entro il prossimo 31 luglio e prevedono l’assunzione a tempo determinato per far fronte ai periodici picchi di consegna. Vediamo di to i requisiti ...

Poste Italiane cerca portalettere in tutta Italia : contratto a tempo determinato : Poste Italiane è alla ricerca di portalettere. Come è possibile vedere dalla sezione 'Lavora con...

Poste Italiane assume consulenti a tempo indeterminato - le domande fino al 20 luglio : Poste Italiane assume consulenti laureati a tempo indeterminato in tutta Italia. Continua quindi il piano assunzioni del Gruppo [VIDEO] che conta 130 mila dipendenti e che ha programmato la sua espansione per i prossimi anni nel settore della consegna dei pacchi, grazie al recente accordo con Amazon, e nel settore finanziario/assicurativo. Ed è proprio quest’ultimo il settore di business verso il quale è orientata la nuova offerta di lavoro ...