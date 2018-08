POST TRAUMATIC Mike Shinoda e la luce in fondo al trauma

Mike Shinoda : è uscito “POST Traumatic” - l’album dedicato a Chester Bennington : <3 The post Mike Shinoda: è uscito “Post Traumatic”, l’album dedicato a Chester Bennington appeared first on News Mtv Italia.

POST TRAUMATIC di Mike Shinoda è un viaggio sul ricordo senza sofferenza : audio dell’album per Chester Bennington : Post Traumatic di Mike Shinoda elabora il lutto per la perdita di un grande amico. Si tratta del disco che il braccio destro del frontman dei Linkin Park ha voluto rilasciare a meno di un anno dalla tragica scomparsa di Chester Bennington, con il quale compie il suo viaggio per il superamento del dolore. Con il nuovo album, l'artista ha voluto allontanarsi dal dolore provato per la perdita dell'amico e collega, provando a uscire dalle ...

Ariana Grande - la popstar soffre di disturbo POST traumatico da stress : “Non riuscirò mai a parlare dell’attentato senza mettermi a piangere” : “Detesto ammetterlo, ma l’ansia è davvero segno del disturbo. Per me è difficile parlarne, perché tante persone hanno sofferto perdite gravi e terribili”. A parlare così è Ariana Grande che in una lunga intervista a British Vogue racconta la difficoltà di superare il trauma di quella che doveva essere una sera di festa alla Manchester Arena e che invece si è trasformata in un massacro. Era il 22 maggio 2017 quanto 22 persone ...

