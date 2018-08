Polonia | Corte suprema congela legge che limita giudici

Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema : Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema del paese. In pratica, l’emendamento darà al partito di governo il potere di accelerare la nomina del prossimo presidente della Corte Suprema, in sostituzione The post Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema appeared first on Il Post.