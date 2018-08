Pokémon GO | Niantic aggiunge a sorpresa un nuovo Pokémon | Spinda

Pokémon GO : Niantic rende disponibile Corsola e Roselia in tutta europa per 48 ore : Si è recentemente svolto a Dortmund, in Germania, un importante evento community di Pokémon GO che ha permesso eccezionalmente ai partecipanti di ottenere Pokémon come Corsola e Roselia, solitamente esclusivi della regione tra i Tropici del Cancro e del Capricorno.Nel corso dell'evento, come spesso capita in queste occasioni, si sono verificati gravi problemi tecnici alle infrastrutture online di Pokémon GO e per scusarsi dell'accaduto Niantic ...

Niantic rilascia le funzioni Amici e scambio per tanti utenti Pokémon GO : Niantic ha annunciato che gli utenti Pokémon Go potranno scambiare i propri Pokémon con gli Amici, a condizione di essere ricompresi tra il livello 30 e il 40 L'articolo Niantic rilascia le funzioni Amici e scambio per tanti utenti Pokémon GO proviene da TuttoAndroid.

Niantic costretta a pagare 1.5 milioni di dollari a causa del Pokemon GO Fest : L'anno scorso Niantic ha organizzato un evento a tema Pokemon GO a Chicago, sembra che però le cose non siano andate come previsto. Come infatti riporta VG247.com a causa di instabilità dell'app e problemi di connessione molti giocatori hanno avuto un'esperienza pessima una volta sul luogo dell'evento. La compagnia ha cercato di farsi perdonare regalando 100 PokeCoins (la valuta del gioco) ed il Pokemon leggendario Lugia. Tuttavia un giocatore ...