Pierluigi Collina si è dimesso dall’incarico di designatore degli arbitri della UEFA

Pierluigi Collina non è più il designatore degli arbitri : Roberto Rosetti al suo posto : Pierluigi Collina non è più il capo-designatore della UEFA, al suo posto verrà nominato Roberto Rosetti: motivi personali alla base dell’addio Cambio tutto ‘made in Italy’ ai vertici arbitrli europei. Pierluigi Collina non sarà più il capo-designatore della UEFA. Al suo posto verrà nominato un altro italiano, Roberto Rosetti, attualmente responsabile italiano dell Var. Alla base dell’addio di Collina ci sono delle motivazioni personali che ...