Pierluigi Collina | addio all' Uefa | al suo posto l' italiano Rosetti

Pierluigi Collina si è dimesso dall’incarico di designatore degli arbitri della UEFA : sarà sostituito da Roberto Rosetti : Pierluigi Collina, il più famoso ex arbitro di calcio italiano, si è dimesso dall’incarico di designatore degli arbitri della UEFA. Motivando la sua decisione, Collina ha citato «motivi personali». Il suo posto sarà preso da Roberto Rosetti, un altro ex The post Pierluigi Collina si è dimesso dall’incarico di designatore degli arbitri della UEFA: sarà sostituito da Roberto Rosetti appeared first on Il Post.

