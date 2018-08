Piccole imprese e sviluppo dell' economia locale | ne ha parlato Confartigianato Corato

Sorpresa : le tasse sulle Piccole imprese tornano a salire : Seppure di poco, nel 2018 la pressione fiscale media sulle piccole imprese tornerà di nuovo a salire. Dopo l'aumento dello 0,3% registrato nel 2017, quest'anno il peso delle tasse salirà ancora di un...

Dazi : Cna - minacciano le Piccole imprese venete (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra il 2011 e il 2017, infatti, le vendite realizzate sul mercato statunitense sono cresciute in termini cumulati a un tasso (+77,4%) quattro volte superiore di quello delle esportazioni complessive (+19,2%) e, solo nel 2017, la variazione annua è stata del 9,8%. In valor

Dazi : Cna - minacciano le Piccole imprese venete : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - I Dazi americani rischiano di provocare un effetto deprimente per l’export delle piccole imprese venete, il valore aggiunto che ha consentito di resistere alla crisi e trarre immediati vantaggi dai primi sintomi della ripresa. Quello americano è, infatti, il terzo merc

Dazi : Cna - minacciano le Piccole imprese venete : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – I Dazi americani rischiano di provocare un effetto deprimente per l’export delle piccole imprese venete, il valore aggiunto che ha consentito di resistere alla crisi e trarre immediati vantaggi dai primi sintomi della ripresa.Quello americano è, infatti, il terzo mercato di sbocco dell’export veneto, con un peso di quasi 1,2 miliardi di euro nel solo primo trimestre del 2018, il 12 per cento circa ...

Il Programma COSME dell'Unione Europea : fondi disponibili per Piccole e medie imprese : Per dare il giusto riconoscimento al ruolo centrale che le piccole e medie imprese (PMI) hanno all'interno dell'Unione Europea, nel 2014 è stato lanciato COSME, un Programma dell'UE per la competitività delle imprese e delle PMI. Il Programma ha una durata di 6 anni: si concluderà nel 2020 e prevede 2,3 miliardi di euro di fondi da distribuire tra le piccole e medie imprese dei paesi dell'Unione con lo scopo di promuovere l'imprenditoria e ...

Lavoro : record di offerte da Piccole e medie imprese : Ieri sul fronte macro, il dato sul settore privato dell'economia Usa che ha generato 177mila nuovi posti di Lavoro in giugno come ha comunicato l'ADP. Di questi in particolare, 29mila nell'industria ...

Ohibò - le Piccole imprese del nord beneficiano di più degli immigrati : Roma. Senza immigrazione gli italiani sarebbero due volte più poveri: avrebbero redditi reali più bassi e dovrebbero pagare più tasse. Bene ha fatto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, a inquadrare la questione nell’ambito dei suoi impatti economici. Gli stranieri residenti in Italia sono poco più

L'economista : sostenere micro e Piccole imprese : L'intervento agli Stati generali delle piccole imprese e delle professioni 5 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Il decreto dignità non soddisfa le Piccole imprese. Sindacati prendono tempo : Non sono passate 24 ore dall' approvazione del decreto dignità da parte del Governo, fortemente voluto dal vicepremier Luigi Di Maio, ma già piovono molte critiche sul provvedimento, che sembra non ...

Protocollo per appalti delle micro-Piccole-medie imprese : ... Vicepresidente del Comitato Piccola Industria e responsabile per Unindustria del progetto, permetterà una crescita più solida e robusta delle imprese del Lazio e dell'intera economia regionale.

Salvini a Confartigianato : Ora aiuti alle Piccole imprese : Teleborsa, - Brevissimo intervento del Ministro dell'Interno Matteo Salvini all'Assemblea di Confartigianato, prima di correre via per impegni istituzionali. "Ci tenevo troppo ad essere qui ed a ...

Imprese : Salvini - Piccole e micro aziende vanno supportate : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Io sono vicino a tutti, ma le piccole e micro aziende vanno supportate perché hanno avuto meno di tutto se non burocrazia. Le grandi industrie hanno avuto molto ma non tanto”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini facendo il suo ingresso all’Assemblea di Confartigianato all’Eur. L'articolo Imprese: Salvini, piccole e micro aziende vanno supportate sembra ...