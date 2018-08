Piazza Affari | movimento negativo per Brunello Cucinelli

Tonfo di Piazza Affari - -1 - 75% - con Europa - spread sui 245 pb : Milano, 2 ago., askanews, - Tonfo per Piazza Affari, il più pesante tra quelli delle Borse europee, che hanno tutte chiuso in ribasso sull'onda delle tensioni legate alla guerra commerciale tra Stati ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Ferrari : Seduta decisamente positiva per Ferrari , che tratta in rialzo del 4,03%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un rallentamento del ...

Piazza Affari ko (-1 - 7%) con dazi e «rischio Italia». Spread risale in area 250 : Il presidente americano Trump ha minacciato di innalzare da 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. La BoE ha alzato il costo del denaro allo 0,75%, mentre ieri la Fed aveva lasciato i tassi invariati. A Milano pesanti Poste e Tenaris, giù le banche...

Piazza Affari : performance negativa per Exor : Ribasso composto e controllato per la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli , che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il ...

Piazza Affari : scambi negativi per Ferragamo : Si muove verso il basso la maison del lusso , con una flessione dell'1,97%. L'andamento di Salvatore Ferragamo nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Male Mediobanca sul mercato azionario di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per l' istituto di piazzetta Cuccia , che tratta in perdita del 2,01% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB ...

Piazza Affari : seduta molto difficile per Amplifon : Ribasso scomposto per la società leader nelle soluzioni uditive , che esibisce una perdita secca del 2,08% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Europa in calo intimorita da minacce sui dazi - a Piazza Affari giù Tenaris : Il presidente americano Trump ha minacciato di innalzare da 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. Ieri la Fed ha lasciato invariati i tassi e ha commentato che l'economia Usa è robusta. A Milano prova a riprendere quota Ferrari, dopo lo scivolone di ieri. Giù Tenaris nonostante i conti in crescita del II trimestre...

Tenaris scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che tratta in perdita del 4,57% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Tenaris è più fiacca ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Energica Motor Company : Seduta vivace oggi per Energica Motor Company , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca il rimbalzo (2 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 04:08:00 GMT)