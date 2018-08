Pertosse | muoiono due neonate

vanityfair

: Due neonate morte di pertosse, le madri non erano state vaccinate - Corriere : Due neonate morte di pertosse, le madri non erano state vaccinate - TuttoQuaNews : RT @corrierebergamo: Due neonate sono morte a causa della pertosse all'ospedale di Bergamo. I decessi a distanza di un mese -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Duedi poco più di un mese sono morte di. È successo tra maggio e giugno, nel bergamasco. Entrambe le madri, una italiana residente nella zona di Treviglio (Bergamo) e l’altra romena residente nel Cremasco, non erano vaccinate. Entrambe le bambine, dopo i primi sintomi della malattia, sono state trasferite all’ospedale Papa Giovanni ma non ce l’hanno fatta. Non hanno risposto alle cure antibiotiche somministrate dai medici. Dopo i primi accertamenti i genitori della piccola di Treviglio sono risultati positivi al virus dellama vista l’età adulta, il loro fisico ha reagito diversamente al batterio. Non dando quindi la possibilità alla coppia di rendersene conto. LEGGI ANCHEVaccini obbligatori, la vittoria di mamma Alice Sul caso è intervenuto il virologo Roberto Burioni, da sempre in prima linea nella campagna a favore delle vaccinazioni. ...