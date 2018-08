Pertosse | due neonate morte nel Bergamasco Burioni | Vaccinare le madri

Due neonate morte di Pertosse - madri non vaccinate. Burioni : casi in aumento Una malattia molto contagiosa- Scheda : I due casi tra maggio e giugno a Treviglio (Bergamo) e Crema. Le madri, secondo i sanitari che le hanno seguite , non erano vaccinate contro la malattia

