romadailynews

: Perdonanza Celestiniana: la 724esima dal 27 al 29 agosto: All’Aquila un ricco calendario di… - romadailynews : Perdonanza Celestiniana: la 724esima dal 27 al 29 agosto: All’Aquila un ricco calendario di… - Onda_Tv : Perdonanza Celestiniana 2018 presentazione: - abruzzoom : l’Amministrazione comunale dell’Aquila ha emesso un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizza… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) All’Aquila un ricco calendario di appuntamenti per la Settimana del Perdono. La: dal 27 al 29. Concerti, eventi e l’apertura della Porta Santa per celebrare il primo giubileo della storia. Anche quest’anno, come ogni estate negli ultimi 724 anni, durante le giornate del 28 e 29all’Aquila si celebrerà la rievocazione della, l’indulgenza plenaria perpetua che Celestino V concesse a tutti i fedeli la sera della sua incoronazione a pontefice, avvenuta nel 1294 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Per una settimana la città abruzzese dal 24 al 29, sotto la guida del Maestro Leonardo De Amicis, si trasformerà in un vero e proprio cantiere artistico a cielo aperto e, dinanzi alla Basilica sarà allestito il Teatro del Perdono dove si svolgeranno i principali eventi della manifestazione. La programmazione ...