Perché si litiga per le Olimpiadi invernali?

Perché Elon Musk sta litigando con i soccorritori dei ragazzi in Thailandia : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Finito il salvataggio delle 13 persone rimaste intrappolate nella grotta di Tham Luang, quando ancora ci sono interrogativi sullo stato di salute di alcune di queste, divampa un’alta polemica. Questa volta non c’entra la “bulimia hollywoodiana”, ma il fondatore e Ceo di Tesla Elon Musk, accusato da uno dei soccorritori impiegati in Thailandia di avere fornito dei mini-sub per il salvataggio solo per farsi ...

Perché Di Maio e il ministero dell’Economia litigano : Per una stima sugli 8mila posti di lavoro che si perderanno con il decreto dignità, che il ministro del Lavoro ha motivato parlando di “lobby” The post Perché Di Maio e il ministero dell’Economia litigano appeared first on Il Post.

Fabio Rovazzi svela finalmente Perché ha litigato con Fedez : perché Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? Le dichiarazioni del cantante di Andiamo a comandare Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, Fabio Rovazzi ha finalmente rotto il silenzio. E spiegato il motivo per il quale ha litigato con Fedez, il suo pigmalione. Cosa è successo tra i due? Uniti dal lavoro, Rovazzi e Fedez erano […] L'articolo Fabio Rovazzi svela finalmente perché ha litigato con Fedez proviene da Gossip e Tv.

Perché la direttiva europea sulle rinnovabili ha fatto litigare Di Maio e Calenda : 'L'Italia - ha detto il ministro - deve puntare sulle energie rinnovabili come motore per il futuro della sua economia. Per questo in Consiglio , Ue Energia, abbiamo ribadito la nostra linea, più ...

Perché Trump litiga con l’Europa : Stati Uniti ed Europa sono alleati da decenni, ma le cose stanno cambiando: c'entrano due idee diverse di mondo e due modi incompatibili di fare politica The post Perché Trump litiga con l’Europa appeared first on Il Post.

Giulia De Lellis e Ignazio Moser : ecco Perché hanno litigato : perché Giulia De Lellis e Ignazio Moser non si seguono più su Instagram Ha destato parecchio stupore la scelta di Giulia De Lellis di non seguire più Ignazio Moser su Instagram. Una scelta ricambiata dall’attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez. Dopo l’ottimo legame di amicizia instaurato al Grande Fratello Vip – proseguito pure dopo la fine […] L'articolo Giulia De Lellis e Ignazio Moser: ecco perché hanno litigato ...