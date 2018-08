Perché il responsabile della sicurezza ha deciso di lasciare Facebook 

agi

(Di giovedì 2 agosto 2018) Alla fine, se n’è andato. Ildi Facebook, Alex Stamos, ha fatto sapere che lascerà l’azienda questo mese, il 17 agosto. Non sarà rimpiazzato, nel senso che il suo ruolo scomparirà. Ed è un vuoto che, specie in un momento come questo, in cui il social network è ancora al centro di interrogativi sullasua piattaforma e soprattutto delle informazioni che vi circolano, si fa sentire. Perché quello di Stamos era un ruolo di spicco, strategico. Letteralmente si trattava del Chief Security Officer (CSO), cioè di colui che èai più alti livellidi tutta un’organizzazione, digitale e fisica; di chi ha in mano la visione complessiva dei rischi operativi di un’azienda. Un ruolo che negli ultimi anni, con Facebook finita al centro ...