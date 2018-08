Perché il responsabile della sicurezza ha deciso di lasciare Facebook : Alla fine, se n’è andato. Il responsabile della sicurezza di Facebook, Alex Stamos, ha fatto sapere che lascerà l’azienda questo mese, il 17 agosto. Non sarà rimpiazzato, nel senso che il suo ruolo scomparirà. Ed è un vuoto che, specie in un momento come questo, in cui il social network è ancora al centro di interrogativi sulla sicurezza della sua piattaforma e soprattutto delle informazioni ...