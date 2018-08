Perché gli italiani dovrebbero andare in vacanza in Olanda

Hakan Calhanoglu - Perché il “drammatico” divorzio dalla moglie? “Lei avrebbe detto su Instagram di essere stata tradita” : Rottura clamorosa tra Hakan Calhanoglu, calciatore del Milan, e la moglie Sinem Gundogdu. Gli strascichi sono pubblici e le parole usate per annunciare il divorzio durissime. A soli tre anni dalle nozze il trequartista ha sbottato su Instagram: “Ho deciso di non commentare il mio divorzio per rispetto. Ma il mio silenzio viene male interpretato e l’impressione è che venga deliberatamente scaricata la colpa su di me. Ho deciso di farmi avanti ...

Fausto Brizzi - causa per risarcimento danni alle ragazze. Una gli scriveva : 'Inginocchiati - Perché...' : Nascondere qualcosa in questi anni è diventato impossibile. Le chat e i messaggi restano sul telefono e possono essere ri-utilizzati per vendetta o per riportare giustizia. Ed è proprio grazie a ciò ...

Temptation Island - Perché il reality condotto da Filippo Bisciglia ricorda Ingmar Berman : Strabiliati per il secondo anno consecutivo. Temptation Island è il miglior programma che la televisione offre nella torrida estate 2018. Se i reality puzzano di stantio, riciclato, smaccatamente stracotto, di quella realtà copiata e riprodotta con una fatica del diavolo, Temptation scarta e retrocede alla base del quotidiano con estrema naturalezza: le corna e il tradimento nella vita di coppia. Ammettendo, e non concedendo, che sia tutto ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 agosto 2018 : “figli miei Perché non parlate a Gesù?” : Messaggio della Madonna di Medjugorje, 2 agosto 2018: l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo e le nuove parole della Santa Madre di Dio. "Figli miei perchè non parlate a Gesù?"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:23:00 GMT)

Perché siamo gli unici umani rimasti sulla Terra? : (foto: Getty Images) Perché siamo la sola specie di Homo rimasta sulla Terra? Intelligenza superiore, linguaggio, talento artistico e sviluppo della tecnologia non sarebbero caratteristiche sufficienti – né tanto meno uniche dei Sapiens – a spiegare come mai siamo rimasti soli sul pianeta. Un tarlo per gli antropologi, che ancora oggi non hanno trovato una risposta soddisfacente. Ma ora c’è una nuova ipotesi: a decretare la vittoria della nostra ...

Temptation Island 2018 - ecco Perché il pubblico non può fare a meno di Filippo Bisciglia : Lui non conduce, guida il racconto. Detta così Filippo Bisciglia te lo immagini sul pullmino che porta agli studi Elios di via Tiburtina. Almeno una volta sarà capitato di chiedersi: perché è alla “guida” di Temptation Island? Tra frasi cult, corse e sceneggiate il docureality delle corna macina grandi ascolti da sei edizioni, questa perfino la più vista nella storia del programma. E Bisciglia è irremovibile, compare sul piccolo ...

Il trasporto ottimale - Didone e il meteo ecco Perché Figalli ha vinto la medaglia Fields : Scienze Chi è Alessio Figalli, la seconda medaglia Fields italiana: "La matematica? Il lavoro più bello del mondo"

De Laurentiis al Bari - ecco perchè è un’occasione straordinaria : asse con il Napoli e Serie A in pochi anni - il piano per spostare al Sud gli equilibri del grande calcio : Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per il Bari ma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è ...

Guardigli (ePRICE) : «Ecco Perché abbiamo scelto l’Inter» : Gli obiettivi strategici della partnership con la società nerazzurra spiegati dal chief marketing officer di ePRICE L'articolo Guardigli (ePRICE): «Ecco perché abbiamo scelto l’Inter» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ecco Perché non bisogna dare cibo agli uccelli e altri animali selvatici : “Non date da mangiare agli animali”: la scritta la immaginiamo nei film, sul cartello di un vecchio zoo. In realtà è una regola che, salvo eccezioni, dovrebbe valere per tutti gli animali selvatici e in particolare per uccelli e volatili. perché il rischio è che la nostra buona fede e la voglia di aiutare poi finisca per danneggiare chi vogliamo pr...

Non si parla di Ischia Perché i grillini giocano con gli orologi - : ... i rappresentanti del governo, gli eletti insieme con Di Maio e il Ministro per il Sud Barbara Lezzi guardano al minuto e al secondo ostacolando, non tanto l'iniziativa politica di un rappresentante ...

“Io ho tagliato il corpo - ecco Perché”. Pamela Mastropietro : confessione choc : A sette mesi dal ritrovamento del corpo chiusa in due trolley vicino a Macerata, avvenuto il 30 gennaio 2018, Innocent Oseghale ha ammesso oggi di aver smembrato il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scappata da una comunità di recupero marchigiana. Il sacco per nascondere il corpo era troppo piccolo e così ha deciso di fare a pezzi il suo corpo. “Ho fatto a pezzi Pamela, che è morta per un malore in casa mia dopo aver ...

“Toh - è il figlio di Matteo Renzi…”. Perché ora tutti parlano di Francesco - 17 anni - primogenito dell’ex premier. Per lui una notizia bellissima : dove lo vedremo : Se c’è una cosa che non si piò rimproverare a Matteo Renzi è quella di non essere un padre amorevole e rispettoso della sua famiglia: ha cercato sempre di tenere tutti al di fuori e lontani dai riflettori. Adesso, però, c’è rischio che la scena da qui ai prossimi anni gliela rubi il figlio Francesco, grazie all’altra grande passione di papà Matteo oltre alla politica: il calcio. Sì, Perché il provino è superato. Il ...

Mercato NBA – Retroscena Dwight Howard : “contattato dagli Warriors - ma ecco perchè ho scelto gli Wizards” : Dwight Howard vicino ai Golden State Warriors: Retroscena di Mercato svelato dallo stesso ‘Superman’ che ha poi preferito gli Wizards Una delle operazioni più sottovalutate del Mercato NBA è stata sicuramente quella che ha portato Dwight Howard ai Washington Wizards. L’ex centro degli Hornets è stato prima spedito ai Nets, con i quali ha trovato l’accordo pe ril buyout che gli ha permesso di giocarsi le sue chance ...