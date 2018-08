Pensioni | proposta Governo su Quota 100 | Damiano ' Ok ma niente trucchi'

RIFORMA Pensioni 2018/ Assegni d’oro - Pennisi : “proposta Di Maio? Meglio quella di Brambilla” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 22 luglio. Roberto Ghiselli parla di Quota 41 e Quota 100: non sono una risposta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:18:00 GMT)

Pensioni di diamante e d'oro - cosa non mi convince della proposta di Di Maio : In quarto luogo, ci si è messo il ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui titolare mostra di non essere al servizio di nessuno. Innanzitutto, si nota che dopo l'ultimo pronunciamento della ...

Pensioni 2018 - Pedretti (Cgil) critica l’ultima proposta di Brambilla e avverte Di Maio : Le ultime novita' sulla prossima riforma delle Pensioni riguardano la proposta di Brambilla mente del capitolo previdenziale della Lega, che in questi ultimi giorni sta facendo davvero molto discutere sui social e che ha fatto intervenire anche i sindacati al grido di le Pensioni non si toccano [VIDEO]. La proposta fatta dal Carroccio per voce di Brambilla sarebbe quella di un contributo di solidarieta' temporaneo da attuare non solo alle ...

Pensioni d'oro - Di Maio : «Questa settimana proposta al Senato» : 'Noi siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia cambia i tavoli sull'immigrazione ma questo è solo l'antipasto dei tavoli sull'economia. L'altro giorno ci siamo detti chiaramente che non ...

Pensioni - la proposta dei Dem : quota 100 a 63 anni e conferma dell’Ape : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco e in questi ultimi giorni si implementa di un nuovo capitolo. Il Partito Democratico presenta una proposta di riforma partendo proprio dalle misure che sembra stia preparando il nuovo Esecutivo. Ciò che propongono i Dem spazia dalla nuova quota 100 all’opzione donna, dai precoci all’Ape sociale. Vediamo nel dettaglio di cosa si compone la proposta che tra gli altri è preparata anche dall’ex ...

Pensioni d’oro - la riforma proposta da Di Maio rischia di essere iniqua : La proposta di taglio alle Pensioni alte del ministro del Lavoro ripartisce i costi in maniera disuguale tra soggetti uguali, innescando probabili contenziosi. Meglio sarebbe agire sull’equità verticale, rispettando così anche il dettato costituzionale. di Carlo Mazzaferro (Fonte: lavoce.info) proposta di taglio alle Pensioni alte Il ministro Di Maio ha di recente caldeggiato l’opportunità di tagliare dalle Pensioni di importo superiore ai ...

Sussidi alla disoccupazione e Pensioni integrative europee : una proposta - in pillole - : La progressiva erosione di tale classe, unitamente alla frammentarietà e precarietà del mercato del lavoro, nuove professioni, transizione verso l'economia digitale, crisi dei sistemi pensionistici e ...

La proposta di Luigi Di Maio sulle Pensioni : “Aumentiamo le minime tagliando quelle d’oro” : Cosa prevede la proposta di Luigi Di Maio sulle pensioni? Il ministro del Lavoro su Facebook: "Abolire le pensioni d'oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto. E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima".Continua a leggere

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Cesare Damiano : "Proposta penalizzante - cambierà poco" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018: ultime notizie su QUOTA 100 e Lavoratori Gravosi di oggi 19 giugno. La proposta di Confasl-Unsa su QUOTA 41 e la "risposta" di Di Maio al Sole 24 ore(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:16:00 GMT)

Riforma Pensioni - cos'è la Quota 100 proposta da Di Maio? : Il Governo Conte si è insediato da meno di ventiquattro ore ma i Ministri sembrano aver gia' cominciato nella loro attivita' quotidiana all'interno dei loro dicasteri. Tra i primi a parlare sicuramente Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader rispettivamente della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Uno dei temi più delicati affrontati durante la campagna elettorale da entrambi i movimenti politici è la tanto sofferta legge Fornero che molti italiani ...

Pensioni d’oro : la proposta dell’ex ministro Damiano al governo : Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro in quota Partito Democratico, si è mostrato favorevole al taglio delle Pensioni d’oro sopra i 5mila euro netti mensili, previsto dal governo italiano, ma al tempo stesso propone una soluzione con una modalità diversa da quella descritta da Lega e Movimento 5 Stelle. Ecco come e perché. La posizione del governo sulle Pensioni d’oro Venerdì scorso, il Vice-Presidente del Consiglio e Leader ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Nuovo “effetto” Fornero : la proposta di Uil per eliminarlo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 giugno. Quota 100 e Quota 41, Marco Leonardi si schiera contro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 11:04:00 GMT)