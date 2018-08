Pensioni | per la nuova manovra si parte da 22 miliardi | ancora dubbi su Quota 100

RIFORMA Pensioni 2018/ Esodati - nuova richiesta per un decreto d’urgenza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 2 agosto. nuova richiesta di nona salvaguardia degli Esodati con decreto d’urgenza. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 05:54:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Esodati - nuovi incontri per la nona salvaguardia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Esodati, nuovi incontri per la nona salvaguardia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 agosto(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:44:00 GMT)

Pensioni - il Governo vuole fare in fretta : superare la riforma Fornero nella LdB 2019 : Il Governo pronto ad accelerare sul tema Pensioni. Lo ha lasciato chiaramente intendere il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano 'Il Corriere della Sera'. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha definito lo stop alla Legge Fornero come un'emergenza sociale da risolvere in fretta [VIDEO], subito. A questo proposito, Di Maio ha affermato di aver incontrato il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, al ...

Pensioni - ecco il bonus part time per chi sceglie il rinvio e resta a lavoro : Chi ritarda l'accesso alla pensione decidendo di continuare a lavorare ha diritto ad un bonus in busta paga oltre che alla...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Demografia e assegni - i rischi per l’immediato futuro (ultime notizie) : Riforma Pensioni e Quota 100, oggi 29 luglio. Scontro Di Maio-Tria, Brambilla punta su contributo solidarietà. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:33:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Ganga (Cisl) : servono più flessibilità e interventi per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 28 luglio. Ignazio Ganga non ha dubbi: servono più flessibilità e interventi per le donne. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 05:51:00 GMT)

Un contributo di solidarietà (per 3 anni) sulle Pensioni : come funziona : Il governo M5s-Lega vorrebbe attivare fin dal 2019 la possibilità di andare in pensione a 64 anni di età con 36 anni di contribuzione (la cosiddetta quota 100), e così superare...

Pensioni : per Salvini e Di Maio la riforma si farà - Armiliato rilancia sul lavoro di cura : 2 Di Maio e Salvini attraverso le loro dichiarazioni continuano a rassicurare i propri elettori sul fatto che la riforma delle Pensioni [VIDEO] si fara' e che il mese decisivo, ha ribadito a Catania il ministro del lavoro, sara' agosto. Tutto in preparazione della legge di bilancio 2019 in cui si decidera' quali provvedimenti, in base alle risorse disponibili, saranno effettivamente attuabili. Orietta Armiliato, fondatrice del ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Inps - crescono quelle anticipate - specie per i lavoratori precoci (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 luglio. I dati dell’Inps relativi ai flussi di pensionamento nel primo semestre. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:13:00 GMT)

Pensioni flessibili - le perplessità sull'avvio di quota 100 e 41 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 luglio 2018 vertono ancora una volta sulla necessita' di dare lavoro ai giovani e di svecchiare le imprese e la pubblica amministrazione. Un richiamo che arriva da Confidustria assieme ad una critica del DL dignita'. Anche dai Comitati si evidenziano perplessita' sul tema, in particolare dopo il respingimento degli emendamenti di FdI su quota 100/41, opzione donna ed esodati [VIDEO]. Dall'AGI arriva ...

Riforma Pensioni 2018/ Brutte notizie per Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Arrivano Brutte notizie per Quota 100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 luglio(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:33:00 GMT)

Secondo Salvini spendiamo un miliardo per le Pensioni sociali degli immigrati privi di contributi - ma non è vero : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, abolendo le pensioni sociali erogate ai cittadini stranieri giunti in Italia grazie al ricongiungimento familiare si risparmierebbe un miliardo di euro all'anno. L'affermazione di Salvini, però, non trova riscontro nella realtà in quanto le cifre non sono verificabili e sono frutto di un'ipotesi irrealistica.Continua a leggere

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 e la richiesta per la nona salvaguardia degli esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 26 luglio. Quota 100 e la richiesta per la nona salvaguardia degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 05:53:00 GMT)

Pensioni - lo Spezzino perde colpi : La Spezia - Di Pensioni si parla tanto in questo periodo, complice l'intenso dibattito sui vitalizi della politica, messi spesso a confronto con le somme che i cittadini percepiscono una volta lasciata alle spalle la vita lavorativa. E quanto pesano le Pensioni spezzine? Un numero lo da il rapporto sulla ...