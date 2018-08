Pensioni d’oro sindacalisti | “basta privilegi” | Di Maio annuncia battaglia

RIFORMA Pensioni 2018/ Assegni d’oro - Pennisi : “proposta Di Maio? Meglio quella di Brambilla” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 22 luglio. Roberto Ghiselli parla di Quota 41 e Quota 100: non sono una risposta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:18:00 GMT)

Pensioni d’oro - gli ex super manager subiranno una stangata del 50% : Un’operazione Robin Hood che taglia le Pensioni d’oro per aumentare quelle minime, finendo però per sforbiciare fino al 40% l’assegno di chi ha avuto una carriera con alti e bassi, aumentando invece la rendita di chi ha iniziato da dirigente e così si è ritirato. Sono gli effetti della manovra sui trattamenti Pensionistici sopra i 4mila euro mensil...

RIFORMA Pensioni 2018/ Patriarca : con Quota 100 e Quota 41 più assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 17 luglio. Le parole di Stefano Patriarca su Quota 100, Quota 41 e PENSIONI d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 05:58:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Berlusconi vs Di Maio : “taglio assegni d’oro è una follia” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 luglio. Luigi Di Maio non parla di Quota 41 e Quota 100, ma delle PENSIONI d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:00:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Rosato (Pd) : “assegni d’oro? Ricalcolo pericoloso e incostituzionale” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 15 luglio. Lugi Di Maio non parla di Quota 41 e Quota 100, ma delle Pensioni d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:42:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Altro che Quota 41 e Quota 100 - Di Maio pensa agli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 luglio. Lugi Di Maio non parla di Quota 41 e Quota 100, ma delle PENSIONI d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 06:17:00 GMT)

Vitalizi - Di Maio : “Dopo la Camera tocca a regioni e Senato. Poi taglieremo le Pensioni d’oro sopra ai 4mila euro” : Dopo i Vitalizi “stiamo anche per tagliare le pensioni d’oro dai 4000 euro in su. Tutte quelle pensioni d’oro per chi non ha versato i contributi“. Lo ha detto Luigi DI Maio in diretta su Facebook. “Se hai 20mila euro pensione e non hai contributi, io ti do la pensione per quanti contributi hai versato”, spiega il vicepremier. Dopo la Camera, “stiamo procedendo in tutte le regioni d’Italia a tagliare i Vitalizi ai ...

Pensioni : Di Maio - tagli a quelle d’oro da 4000 euro in su senza contributi : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – Dopo i vitalizi “stiamo anche per tagliare le Pensioni d’oro dai 4000 euro in su. Tutte quelle Pensioni d’oro per chi non ha versato i contributi”. Lo ha detto Luigi DI Maio in diretta su Fb. “Se hai 20mila euro pensione e non hai contributi, io ti do la pensione per quanti contributi hai versato”, spiega il vicepremier. L'articolo Pensioni: Di Maio, tagli a quelle ...

“Così ridurremo oltre 100 mila Pensioni d’oro”. Entro due settimane pronto il disegno di legge : «Il prossimo passo sarà l’abolizione delle pensioni d’oro. Lo faremo presto, prestissimo». Luigi Di Maio, capo politico M5S, vicepremier e ministro del Lavoro, ieri ha annunciato che dopo i vitalizi è il turno del taglio alle pensioni più elevate. Per Di Maio, «non basta colpire gli ex politici ma anche quelle persone, ex manager di Stato, gente pr...

Vitalizi : D’Incà (M5S) - abolito odioso privilegio - ora sotto con le Pensioni d’oro : Belluno, 12 lug. (AdnKronos) – “Bye bye Vitalizi: oggi sono stati aboliti i Vitalizi degli ex deputati”. Ai lavori dell’Ufficio di Presidenza della Camera ha partecipato Federico D’Incà, deputato bellunese del Movimento 5 Stelle e Questore alla Camera: ‘Questa è una giornata storica ‘ esulta D’Incà ‘ sui libri di storia si leggerà che il 12 luglio del 2018 il Movimento 5 Stelle ha ...

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle Pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video Cosa cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle Pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle Pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle Pensioni d’oro sopra 4mila euro»|Schede : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro