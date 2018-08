Pensioni | Di Maio annuncia | Basta privilegi per i sindacalisti

Di Maio : "Interverremo su Pensioni sindacalisti" : Interverremo anche sui privilegi sindacali e nulla osta questo ministero a mettere mano alla pensione dei sindacalisti ". E' il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio , ad annunciare nel question time, ...

Pensioni flessibili - sindacati chiedono incontro a Di Maio su Ape - precoci - lavori gravosi : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 31 luglio 2018 vedono arrivare una richiesta d'incontro dai sindacati al Ministro del lavoro Luigi Di Maio, all'interno della quale si evidenzia l'urgenza di discutere le nuove opzioni di flessibilita' previdenziale [VIDEO]. Nel frattempo dalla Lega si registrano nuove dichiarazioni sulla necessita' di superare l'impianto della legge Fornero, mentre dai comitati si fa il punto della situazione sulla ...

Pensioni : per Salvini e Di Maio la riforma si farà - Armiliato rilancia sul lavoro di cura : 2 Di Maio e Salvini attraverso le loro dichiarazioni continuano a rassicurare i propri elettori sul fatto che la riforma delle Pensioni [VIDEO] si fara' e che il mese decisivo, ha ribadito a Catania il ministro del lavoro, sara' agosto. Tutto in preparazione della legge di bilancio 2019 in cui si decidera' quali provvedimenti, in base alle risorse disponibili, saranno effettivamente attuabili. Orietta Armiliato, fondatrice del ...

Pensioni di diamante e d'oro - cosa non mi convince della proposta di Di Maio : In quarto luogo, ci si è messo il ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui titolare mostra di non essere al servizio di nessuno. Innanzitutto, si nota che dopo l'ultimo pronunciamento della ...

Pensioni - Di Maio : ‘Sulla legge Fornero ci hanno mentito come sui vitalizi’ (VIDEO) : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio torna oggi a parlare di vitalizi e Pensioni. Mentre si resta in attesa di conoscere i dettagli del piano per il superamento della legge Fornero [VIDEO] che prevede la quota 100 per tutti, la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e la quota 41 per i lavoratori precoci, il vicepremier pentastellato rilancia la battaglia per il taglio degli assegni Pensionistici privilegiati ...

Pensioni 2018 - Pedretti (Cgil) critica l’ultima proposta di Brambilla e avverte Di Maio : Le ultime novita' sulla prossima riforma delle Pensioni riguardano la proposta di Brambilla mente del capitolo previdenziale della Lega, che in questi ultimi giorni sta facendo davvero molto discutere sui social e che ha fatto intervenire anche i sindacati al grido di le Pensioni non si toccano [VIDEO]. La proposta fatta dal Carroccio per voce di Brambilla sarebbe quella di un contributo di solidarieta' temporaneo da attuare non solo alle ...