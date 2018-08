Pensioni | Cgil a Di Maio | nessun privilegio per sindacalisti

Pensioni anticipate - la CGIL chiede al Governo l'uscita a 62 anni o la Quota 41 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 luglio 2018 vedono la CGIL ribadire le proprie richieste al Governo per l'avvio dei pensionamenti flessibili a partire dai 62 anni di eta' o dai 41 anni di contribuzione [VIDEO] senza l'applicazione di ulteriori vincoli di uscita. Nel frattempo dai Comitati si evidenzia la necessita' di separare previdenza e assistenza così come previsto all'interno della legge di bilancio 2018, mentre in campo ...

Pensioni : le nuove misure non bastano - la CGIL chiede di riaprire la fase 2 : Siamo in un periodo di fermento per la previdenza italiana, con il governo che sembra avere tutte le intenzioni di attuare una riforma Pensioni di una certa consistenza. Indiscrezioni, voci, proposte e parole si sprecato su quello che probabilmente è uno degli argomenti più a cuore agli italiani. Il governo ha in testa la quota 100 subito con la prossima Legge di Stabilita' e la quota 41 l’anno successivo, le due più importanti ipotesi di nuove ...

Pensioni anticipate - Ghiselli e Proietti : le proposte dei sindacati Cgil e Uil : Sui principali media continua a tenere banco l'argomento 'Pensioni anticipate'. Sui social stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni di Ghiselli segretario confederale della Cgil e di Proietti segretario confederale della Uil [VIDEO] che si dicono contrari alla quota 100 così come pensata dal Governo, ossia dai 64 anni d’eta', e fanno delle controproposte al Governo. Entrambi hanno espresso la loro amarezza nei confronti dell’esecutivo ...

Pensioni 2018 - Pedretti (Cgil) critica l’ultima proposta di Brambilla e avverte Di Maio : Le ultime novita' sulla prossima riforma delle Pensioni riguardano la proposta di Brambilla mente del capitolo previdenziale della Lega, che in questi ultimi giorni sta facendo davvero molto discutere sui social e che ha fatto intervenire anche i sindacati al grido di le Pensioni non si toccano [VIDEO]. La proposta fatta dal Carroccio per voce di Brambilla sarebbe quella di un contributo di solidarieta' temporaneo da attuare non solo alle ...

Pensioni a 62 anni è la richiesta della CGIL - ma intanto spunta l’ipotesi di Quota 42 : Tra le novita' che il governo potrebbe inserire nella prossima Legge di Bilancio, pare probabile anche qualche provvedimento relativo alla riforma delle Pensioni. E' proprio in questa ottica che dovrebbero essere previsti alcuni incontri con i rappresentanti sindacali, sigle sindacali che tra l'altro hanno gia' commentato le indiscrezioni che accompagnano le probabili novita' Pensionistiche in cantiere da parte del governo. Commenti che sono ...

Pensioni - Cgil : ‘Serve riforma organica del sistema previdenziale’ : I sindacati alla ricerca di un confronto con il Governo Conte sulla riforma delle Pensioni. Dopo la nota congiunta [VIDEO] di lunedì scorso delle organizzazioni di categoria - Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil – la Cgil di Susanna Camusso ha promosso ieri 10 luglio a Roma una giornata di confronto con i rappresentanti della Uil e della Cisl, rispettivamente guidate Carmelo Barbagallo e Annamaria Furlan, e con altri esponenti del mondo sindacale e ...